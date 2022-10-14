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白宮：不願見現狀改變 尤其動武 不推測中共20大後有何動作

記者張文馨／華盛頓報導

中國共產黨第20次全國代表大會將於16日在北京舉行，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)13日答覆記者詢問表示，不推測中方在20大結束後的做法，美國恪守「一個中國」政策，沒有改變，不希望看到現狀被片面改變，尤其是動武。

中共中央總書記、中國國家主席習近平將在20大後邁向第三屆任期，外界熱議習近平會加快「統一台灣」步伐，作為政績與歷史定位，台灣安全情勢再度受關切。

柯比稱不推測中方的做法，他重申美國政府立場表示，沒有任何理由將台海附近的緊張局勢轉變為任何形式的衝突，一切如常沒有改變，美國依然遵守一中政策，拜登總統也說過，美國不想看到台海現狀被任何人、片面改變，尤其是透過武力，「因此，根本沒有步步進逼的理由。」

柯比表示，針對中國對台灣的種種行動，美國傳遞的訊息始終一致，亦即美國不支持台灣獨立，美國依據台灣關係法，支持並提供台灣足以自我防禦的能力。

20大結束後，習近平可望赴印尼峇厘島參加20國集團（G20）峰會，美中外交官員正磋商讓拜登與習近平在場邊會晤；拜習面對面會晤是兩人在7月28日通話時達成的共識，不過目前雙邊團隊均未確認安排妥當。

柯比表示，目前沒有任何進度可報告。

白宮不排除在G20場邊會議舉行拜習會，但柯比肯定表示，拜登沒打算和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在峇厘島會談。

柯比 習近平 拜登

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