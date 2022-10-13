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俄控烏「恐攻」炸克里米亞大橋 已拘捕8嫌

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯聯邦安全局(FSB)12日宣布，針對克里米亞大橋8日卡車爆炸案，已拘捕八名嫌犯。俄國並指事件主謀是烏克蘭國防部情報總局(GUR)。圖為受損大橋的衛星拍攝圖。(Getty Images)
俄羅斯聯邦安全局(FSB)12日宣布，針對克里米亞大橋8日卡車爆炸案，已拘捕八名嫌犯。俄國並指事件主謀是烏克蘭國防部情報總局(GUR)。圖為受損大橋的衛星拍攝圖。(Getty Images)

克里米亞大橋8日發生卡車爆炸，俄國調查認定為恐怖攻擊。俄羅斯聯邦安全局(FSB)12日表示，已拘捕八名嫌犯，包括五名俄羅斯人、三名烏克蘭和亞美尼亞公民。俄國並指事件主謀是烏克蘭國防部情報總局(GUR)。

路透報導，FSB聲明指恐攻策畫者是GUR局長布達諾夫及其「雇員與特工」。聲明表示，爆炸裝置用建築聚乙烯薄膜偽裝成數個捲狀物，8月初自烏克蘭敖德薩港經保加利亞、喬治亞與亞美尼亞運來。一輛掛著喬治亞車牌的卡車在4日運載這些炸藥進到俄羅斯，並在爆炸發生前兩天抵達俄國南部城市克拉斯諾達。

連接克里米亞和俄羅斯本土的克里米亞大橋8日爆炸引發大火，橋上公路和鐵路部分被炸毀，同時造成三人死亡。這座橋梁耗資數十億美元興建，是補給和運輸的重要通道，俄方曾對克里米亞大橋大吹大擂。根據FSB的聲明，此案「所有組織者與共犯，包括外國人，將根據俄羅斯法律追究責任」。

烏克蘭官方並未證實參與此案，但部分烏克蘭官員慶祝大橋損毀。俄羅斯總統普亭指控烏克蘭特務策劃這起爆炸，稱之為「恐怖主義行徑」，並且下令對烏克蘭展開一連串飛彈攻擊作為回應。

俄軍9日起對烏克蘭十多個城鎮發射80多枚飛彈，是開戰以來最大規模的飛彈攻擊，至今至少造成20人喪生。

在烏東頓內次克前線，俄軍12日砲擊烏軍控制的阿夫迪夫卡市一處市場，至少造成七人喪生，八人受傷。

烏克蘭能源部長哈魯申科(Herman Halushchenko)告訴美國有線電視新聞網(CNN)，俄羅斯10日和11日連續對烏克蘭發動飛彈攻擊，境內30%能源基礎設施被擊中，數以百萬計民眾面臨停電。

烏克蘭則在南部赫爾松州(Kherson)反攻，收復五個聚落。儘管俄羅斯過去數日展開大規模飛彈攻擊，烏克蘭反攻並未停歇。赫爾松州是俄羅斯近日宣告併吞的烏克蘭四州之一。俄國9月30日宣告兼併赫爾松州後，烏克蘭10月6日就表示，在一周內已收復當地逾400平方公里土地。

烏克蘭砲兵11日在烏東頓內次克陣地發射榴彈砲。(美聯社)
烏克蘭砲兵11日在烏東頓內次克陣地發射榴彈砲。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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