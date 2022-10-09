華府兵推…兩岸一旦開戰 美擬撤離台灣高階晶片工程師

彭博引述消息人士報導，美國兵推台海開戰，最壞情況下將考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。（路透）

彭博資訊報導，熟悉拜登政府決策情況的人士透露，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國已加強「中國可能襲擊台灣」的應急計畫，主要是因應以台積電 為首的尖端晶片 產業安全，以及考量更高的產業戰略意義。報導指出，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣擁有高階技術的晶片工程師。

根據報導，美國國家安全委員會估計，中國入侵台灣和台積電的損失可能會對全球經濟造成超過1兆美元的破壞，約為整個半導體業全球年銷售額的兩倍。

面對中國可能對台動武，華府 的一個潛在選擇是試圖吸引台積電員工，搭乘最後一批班機離開台灣，前往美國。若在涉及北京全面入侵的情況下，美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。但即使撤離可行，將台積電長期建立的基礎設施複製到其他地方也需要數年甚至數十年的時間，並耗資數百億美元。

這種如同世界末日的情景，為華府的兵棋推演注入新動力，也彰顯一個令人不安的困境：儘管人們一直在談論大力支持台灣政府，但美國得出的結論是，它過於依賴台灣取得先進晶片，因此需要更努力擴大國內產能。

針對彭博的報導，經濟部8日發布新聞稿強調，台積電製程精密繁複，須數百道製程工序，光是供應商就近400家，想要將台積電或其他半導體公司長期建立的基礎設施複製到其他地方、即使耗費巨資也幾乎不可能。

台經濟部指，台海鄰近的日韓兩國也是重要半導體供應鏈，一旦台灣不穩定，勢必危及亞太區域安全，台灣不會是唯一受影響的地方。此外，大陸近幾年來自台灣進口半導體數量龐大，台海不安大陸也將自傷。