動態清零破功 中國31省市20大前紛傳疫情

中共20大前夕，中國各地升級防疫。上海長寧區這兩天發現七例無症狀感染者，部分區域又圍起鐵欄，禁止人員進出。（Getty Images）

中國執行嚴格的「動態清零」防疫政策，依然抵擋不住新冠變種病毒的傳播，疫情 甚至在中共20大即將召開前的「十一」長假期間明顯升溫。官方8日通報，新增本土感染者達1748例，為連續第六天上升。10月以來，中國31個省（市區）均已出現本土疫情。

中國國家衛健委8日通報，新增本土確診病例447例，其中內蒙古251例為最多，有19個省新增本土確診病例，28個省新增本土無症狀感染者。

為確保中共20大順利召開，目前中國各地無不全力防堵疫情向北京 外溢。新疆 4日晚間宣布，全面暫停所有離疆客運列車，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。因新疆何時能解封尚不得而知，對被迫滯留當地的旅客，烏魯木齊提出解決方案：當地就業。新疆這項政策宣布後，網友驚呼：「這是要封閉多久呀，就業都來了，就差購房了！」

此外，鄰近北京的山西、內蒙古等地，相繼發布通告實行「靜默管理」，即使沒有疫情，形成罕見的「無疫情封城」現象，其中以山西省運城市為最主要的代表。

山西運城市轄下13個縣級行政區，除了四個縣有報告疫情，其餘都是清零狀態，但卻在8日宣布「根據省、市要求」，從7日到10日實行靜默管理，涉及包含永濟市、河津市等地。其中，永濟市除要求全體居民居家不准外出，還熔斷對外交通。大陸網友對此批評「層層加碼」、「一刀切」。

在嚴格的防疫政策下，「十一」長假即將結束前，6、7日許多準備從外地返回北京的民眾，發現手機北京健康寶跳出警示「彈窗」，代表系統認定該健康寶持有者曾與北京以外的疫情風險地區、風險人員等有「時空關聯」，將無法獲准進入北京。

但由於系統認定錯誤百出，甚至連部分「十一」期間未曾離開北京的民眾也出現警示「彈窗」，導致北京市民熱線服務中心微博，湧入大量民眾的留言抱怨。