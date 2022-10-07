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泰國「黑槍氾濫」問題多 槍案亞洲最高

編譯柯立偉／綜合6日電
泰國6日發生大屠殺事件至少38死，棺木排在太平間，現場擠滿家屬和群情憤慨的民眾。（路透）
泰國6日發生大屠殺事件至少38死，棺木排在太平間，現場擠滿家屬和群情憤慨的民眾。（路透）

紐約時報報導，非營利組織「槍枝政策」(gunpolicy.org)調查顯示，泰國2017年平均每100人中有15枝槍，雖遠低於美國每100人有120枝槍的比率，但私槍氾濫，1030多萬枝私人槍械中，只有600萬枝註冊登記，也就是說有超過400萬把黑槍。

專家指出，泰國是全亞洲槍枝持有率最高與槍枝暴力最頻繁的地區，也是中南半島重要的私槍地下市場，許多未註冊的槍枝都是從鄰國進口；槍枝政策組織說：「泰國是東南亞最重要的黑槍市場，其次是柬埔寨與越南。」

泰南與馬來西亞接壤的幾個省份，馬來穆斯林叛亂份子多年來非法持有大量武器與泰軍作戰，曼谷當局一直無法確切掌握當地的黑槍數量；馬來穆斯林多次襲擊泰國境內安檢站、軍事基地、購物中心和酒店等場所，使泰國成為東南亞槍擊案頻率最高的國家。

農磨蘭普府 (Nong Bua Lamphu)6日槍擊案的死亡人數，創下泰國暴力犯罪最高紀錄，先前的紀錄是2019年亞拉省(Yala)的泰馬邊境檢查哨槍案，共造成15人喪生。

泰國原則上允許合法持槍，雖然槍枝管制措施明顯比美國更嚴格，但仍無法遏阻槍枝暴力事件發生；在泰國，欲持槍者須向當局提交財力證明、接受前科調查並提供持槍理由，如狩獵、運動或自衛等，非法持有槍械者最高可處十年有期徒刑，併科罰金2萬元泰銖(約535美元)。

泰國 東南亞 槍擊

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