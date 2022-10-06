我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」

編譯柯立偉／綜合5日電
拜登總統(前左一)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾集聚聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(前左二)隨行。(美聯社)
拜登總統(前左一)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾集聚聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(前左二)隨行。(美聯社)

近年最強颶風伊恩(Ian)肆虐佛羅里達州，使當地蒙受巨大財產損失；拜登總統5日赴佛州邁爾斯堡(Fort Myers)勘災，慰問災民，並承諾集聚聯邦政府力量協助重建；有可能2024年出馬競選總統，成為拜登連任競選對手的共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)隨行。

拜登盛讚德桑提斯在此次風災中的表現，他說：「我們有南轅北轍的政治理念，但仍然密切合作；就本次風災危機處理的議題，我們的步調完全一致，沒有任何區別。」

即使兩人就許多內政問題如移民和疫情處理等有重大歧見，拜登保證會協助佛州盡速災後重建；拜登說：「今天我們只有一件事要做，就是確保佛州所有人可以獲得需要的一切，以完全、徹底地復元；或許這需要很長的時間，但我希望重建之路上不會有任何阻礙，我們永遠與佛州站在一起。」

據悉拜登行前已與德桑提斯通過至少三次電話，協調行程、災後重建及聯邦如何援助的問題，拜登抵達後也與德桑提斯連袂在災區視察，與部分災民見面並當面承諾災損由政府負擔。

在拜登出發前往佛州前，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，總統此行重點是「勘災」，希望外界不要過多地關注拜登與德桑提斯相異的政治立場；此立場獲得兩黨一致認同，佛州共和黨支持者劉克斯(Jeff Rioux)說：「我們歡迎拜登來訪，世界需要看看這裡發生了什麼，提供我們一些幫助；很多時候我們必須把政治放一邊，因為歸根結柢我們都是美國人。」

此次風災造成260萬人受斷水斷電影響，因風災而死亡的84人中，有75人在佛州；雖然已有97%的佛州家庭恢復供電，但救援物資仍未悉數到位；聯邦急難管理署(FEMA)署長荻恩‧克薇爾(Deanne Criswell)表示，災後重建成本巨大；她說：「或許會花到數十億元以上，這是我們多年來遇到成本最高昂的自然災害。」

拜登總統(右)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾集聚聯邦政府力量協助重建...
拜登總統(右)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾集聚聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(左)隨行。(路透)
拜登總統(右三)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，慰問災民，承諾集聚聯邦政府...
拜登總統(右三)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，慰問災民，承諾集聚聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(右二)隨行。(Getty Images)

拜登 佛州 德桑提斯

上一則

油價漲、民調降…「十月驚奇」變驚嚇？

下一則

「點擊化學」助益癌症標靶藥物 美國丹麥3學者同獲化學諾獎

延伸閱讀

美批OPEC減產「短視」 紐時：11月可能釋戰備石油

美批OPEC減產「短視」 紐時：11月可能釋戰備石油
政治放一邊 拜登佛州勘災 讚德桑提斯風災處理表現

政治放一邊 拜登佛州勘災 讚德桑提斯風災處理表現
AIT主席莫健：台灣關係法提到封鎖是脅迫的形式之一

AIT主席莫健：台灣關係法提到封鎖是脅迫的形式之一
油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
一項新研究表示，每天喝2-3杯咖啡，有助益壽、降低心血管疾病機率。(Pexels)

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

2022-09-28 12:10

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」