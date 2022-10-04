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發現滅絕人類基因 瑞典學者獲諾貝爾醫學獎

編譯羅方妤、陳韻涵／綜合報導
瑞典演化人類學家帕博3日獲頒諾貝爾醫學獎，表彰他在已滅絕古人類基因組和人類進化研究方面所作出的貢獻。圖為3日在得知獲獎後舉著一個尼安德塔人的頭骨複製品。(美聯社)
瑞典演化人類學家帕博3日獲頒諾貝爾醫學獎，表彰他在已滅絕古人類基因組和人類進化研究方面所作出的貢獻。圖為3日在得知獲獎後舉著一個尼安德塔人的頭骨複製品。(美聯社)

瑞典人類演化遺傳學家帕博(Svante Pääbo)3日獲得諾貝爾醫學獎殊榮，表彰他在已滅絕古人類基因組和人類演化研究方面的貢獻，獨得1000萬瑞典克朗(約合90萬美元)獎金；諾獎宣布後，帕博受訪表示，準備前往保母住處接女兒時接到諾獎委員會電話通知。

瑞典皇家科學院的諾貝爾委員會在頌詞中表示，人類總是對自己的起源感興趣。我們從哪裡來？我們和祖先有什麼關係？是什麼讓現存人類與其他古人類不同？通過開創性研究，帕博完成了看似不可能的事情，開創一門全新的科學學科：古基因組學。

67歲的帕博以研究已滅絕人類的尼安德塔人(Neanderthal)基因聞名，不僅完成尼安德塔人基因定序，還發現全新古人種「丹尼索瓦人」(Denisova)；帕博的研究透過揭示所有現存人類與滅絕的古人類之間的基因差異，研究人類如何演化，奠定探索人類為何獨特的基礎。

帕博青出於藍，他的生父伯格斯特龍(Sune Bergström)也是諾貝爾醫學獎1982年的共同得主之一，為瑞典知名生化學家。帕博在2014年的著作中自曝他是父親秘密婚外情的結晶，1955年出生的帕博從母姓，克紹箕裘傳為佳話。

通知帕博得獎的諾貝爾醫學獎委員會秘書長普爾曼表示：「帕博得知這個消息驚訝到不知所措，說不出話來，他非常開心。他問我能否將此消息告訴妻子，而我回答當然可以。帕博對於榮獲諾貝爾醫學獎相當激動。」

醫學獎消息公布後，諾貝爾獎聯外首席科學長史密斯(Adam Smith)訪問帕博，問到他何時知悉獲獎。

當時人在德國的帕博說：「我當時正喝下最後一杯茶，準備前往保母住處接回昨晚在那過夜的女兒，然後我接到來自瑞典的電話，我心想可能是我們在瑞典的夏日度假小屋出了狀況，可能除草機壞了之類。」

史密斯接著問，「你有去接女兒了嗎？」帕博說：「其實我現在正要去。」

帕博的研究發現人類先祖約70萬年前遷出非洲後，現已滅絕的原始人類和智人之間出現基因轉移。

諾獎委員會新聞稿提及，這些古老基因轉移至現代人類，與今日的人類生理情況相關，像是影響了人類免疫系統對感染的反應。

帕博出生於瑞典，但他長期在德國頂尖研究機構「馬克斯普朗克研究院」(Max Planck Institute)做研究，1999年創設演化人類學研究所，擔任所長至今。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克–瓦特辛格(Bettina Stark-Watzinger)3日推文寫道：「帕博是一位幫助我們更認識我們這個物種的科學家，他在今天得到公正地認可。」

瑞典 諾貝爾獎 醫學

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