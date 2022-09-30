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反徵兵如火如荼 普亭承認徵兵過程犯錯 似卸責下屬

編譯洪毅／綜合29日電
一名被徵兵的俄羅斯年輕父親在上車前和兒子道別。（美聯社）
一名被徵兵的俄羅斯年輕父親在上車前和兒子道別。（美聯社）

克里姆林宮本月21日宣布「局部動員」後，示威抗議、衝撞攻擊事件在俄羅斯境內多地上演，民眾大舉出逃；在此背景下，俄國總統普亭29日稱，徵兵過程「犯了錯誤」，「出現許多問題」而必須糾正，似在將此問題推卸下屬官員。

紐約時報報導，普亭29日透過視訊會議向聯邦安全會議(SCRF)發表講話，表示徵兵過程「出現許多問題」，必須徹底解決，而且確保未來不會發生，「如果犯了錯誤，就必須糾正。」

普亭列舉的錯誤徵兵事件，包括膝下有超過三名子女的父親，患有慢性痼疾，或是超過服役年齡等；普亭表示，這些群體不應在徵召的優先名單上，「必須釐清到底是怎麼回事，需沉穩、冷靜，但是快速、詳實而徹底的處理這件事。」

普亭的言論是在俄羅斯反戰、反徵兵浪潮遍地開花，民眾大舉出逃的背景下進行的；紐時報導說，以一名鮮少承認犯錯的領導人而言，普亭29日的言論顯得出格，儘管他是將問題推給下屬官員。

在俄羅斯的雅庫次克，民眾在廣跳傳統舞蹈抗議徵兵。（路透）
在俄羅斯的雅庫次克，民眾在廣跳傳統舞蹈抗議徵兵。（路透）

華盛頓郵報報導，當前的俄羅斯反徵兵示威、衝撞事件遍及全國，從莫斯科、聖彼得堡等大都市，西至高加索、東至西伯利亞的幾十座城鎮均有類似衝突事件，還有超過20萬民眾出逃國外。

在西伯利亞的雅庫次克(Yakutsk)，一群婦女25日聚眾高呼「讓我們的孩子活下來！」；在高加索地區的恩代裡(Endirey)，警方對空鳴槍，試圖驅散抗議民眾；據稱這座人口僅8000人的城鎮，竟有110人遭到徵召。

外流的攻擊事件影片中，最受矚目的是在烏斯季伊利姆斯克(Ust-llimsk)，25歲的濟寧(Ruslan Zinin)開槍打傷負責徵兵的官員葉利謝耶夫(Alexander Eliseev)。

但是在俄羅斯，涉及到槍擊、丟擲燃燒彈的衝撞攻擊事件，至少在逾十座城市出現，範圍同樣橫貫東西、遍及全國；例如在烏留平斯克(Uryupinsk)，當地負責徵兵的場所就遭到民眾丟擲燃燒彈縱火。

普亭 俄羅斯 紐約時報

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