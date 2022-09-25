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義大利若「向右轉」民主倒車？范德賴恩一句話挨批干預內政

編譯柯立偉／綜合24日電
義大利將於25日舉行大選，圖為選務人員24日在檢查票箱。(路透)
義大利將於25日舉行大選，圖為選務人員24日在檢查票箱。(路透)

義大利25日舉行國會選舉，各家民調機構均預測反對歐盟整合的極右翼「義大利兄弟黨」(Brothers of Italy)有機會贏得組閣權；歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)就此可能性發聲，指歐盟雖有擔憂，但相信即便極右翼當政亦不致生歐盟分裂的結果，引起義大利保守派批評她「干預內政」。

范德賴恩22日說：「只要是民主國家，歐盟都樂意與之合作；當然，如果事情『朝著困難的方向發展』，例如像匈牙利或波蘭，我們也仍然有工具能夠應對。」

范德賴恩口中所謂「匈牙利或波蘭」，指匈牙利憲政改革致本月15日歐盟認定其屬「不完全民主政體」並因此凍結歐盟預計明年撥款予布達佩斯當局的75億歐元(約72億6873萬美元)預算，及波蘭就多元性別族群人權保障倒退與去年10月波蘭憲法法院打破歐盟「共同體法至上」原則，導致波蘭與歐盟關係生變。

歐盟高層擔憂一旦義大利也由疑歐的極右翼掌權，可能與歐盟漸行漸遠；此外由於兄弟黨的黨史可追溯至二戰時的墨索里尼，歐盟也擔心該黨執政後，義大利可能會像匈牙利與波蘭般，開民主法治之倒車。

對於范德賴恩以匈牙利和波蘭作為「威脅」義大利的前車之鑑，義大利保守派聯盟領袖、前副首相兼內政部長、現任義大利參議員薩爾維尼(Matteo Salvini)譴責她的言論是「可恥的傲慢」；薩爾維尼在推特上說：「這是什麼？是威脅！她必須尊重義大利人本於主權、自由與民主的選舉投票。」

不過，義大利左翼政黨則批評右翼人士試圖「孤立義大利」，義大利民主黨黨魁雷塔(Enrico Letta)就說：「我們已經受夠這些反歐洲言論了，歐洲萬歲」；前總理孔蒂(Giuseppe Conte)也在選前之夜舉辦最後一次集會，承諾繼續推行社會福利，試圖就內政的經濟問題鞏固中南部地區大量依靠社福系統維生的民眾支持，花落誰家還有待觀察。

對於義大利政壇保守派的批評，歐盟執委會發言人馬莫爾(Eric Mamer)說：「范德賴恩無意干涉義大利內政，只是強調執委會有義務確保各成員國落實簽訂的各項條約。」

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