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烏克蘭4區入俄公投 傳「持槍警」上門逼投票

編譯郭宣含／綜合23日電
俄羅斯23日起在其占領的烏東和南部四區舉行加入俄國公投，烏政府和西方控非法。圖為盧甘斯克分離主義政府士兵挨家挨戶催促民眾投票。(路透)
俄羅斯23日起在其占領的烏東和南部四區舉行加入俄國公投，烏政府和西方控非法。圖為盧甘斯克分離主義政府士兵挨家挨戶催促民眾投票。(路透)

俄羅斯23日在其占領的烏克蘭四區舉行加入俄國公投，企圖讓烏東和南部四區加入俄國，有些官員到街坊發放選票單時，身邊還有持槍警察；烏克蘭和西方國家紛紛譴責這是被操縱的假公投，許多占領區民眾早已逃離，未投票便知結果有利俄國，西方國家呼籲勿承認這項結果。

4大區占烏領土15%

烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)、頓內次克(Donetsk)和東南部赫爾松(Kherson)、札波羅熱(Zaporizhzhia)代表約15%的烏克蘭領土，在俄國安排下，從23日開始公投至27日；一旦通過，遭俄羅斯吞併的面積大於葡萄牙。

路透報導，烏克蘭官員表示，這些地區的民眾被下令公投結束前的這四天不得離開占領區，武裝團體還會挨家挨戶民調，員工若不去投票會面臨開除威脅，但路透無法確認此說法。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)深夜發表演說表示，這起公投不僅受到全球譴責，「不只違反國際法和烏克蘭法律，這些犯罪也不利特定對象和國家」。

烏克蘭本月反攻收復東北部大片失土後，俄國便匆忙安排這場公投，以及宣布部分動員令。

烏國、西方國家斥非法吞併前戲

烏克蘭、西方領袖和聯合國均斥這是非法公投，而且只是非法吞併的前戲；這場公投並無獨立觀察家，而且很多人口在戰前早已逃之夭夭。

路透指出，一旦俄國納入這四個占領區，便可將烏克蘭反攻行動視為對俄國本身的攻擊，甚至可能藉此合理化其核回應。

赫爾松前第一副主席索博列夫斯基(Yuriy Sobolevsky)表示：「今日公投，赫爾松民眾最好的辦法就是不要應門。」

俄國媒體塔斯社(Tass)引述地方官員報導，頓內次克區23日投票率為23.6%；俄羅斯國際傳真社(Interfax)引述官員報導，札波羅熱23日投票率為20.5%，赫爾松則是15%。

俄羅斯23日起在其占領的烏東和南部四區舉行加入俄國公投，烏政府和西方控非法。圖為...
俄羅斯23日起在其占領的烏東和南部四區舉行加入俄國公投，烏政府和西方控非法。圖為頓內次克一投票站。(美聯社)

據俄媒報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃(Marina Zakharova)表示：「就我們看來，第一天投票率這樣就夠了。」

梅利托波爾市(Melitopol)和札波羅熱的烏克蘭市長費德羅夫(Ivan Fedorov)告訴美聯社，俄國人和克里米亞居民被帶去他的城市敦促居民投票，以製造人民投票的假象；他說有很多俄國人在武裝士兵的陪同下挨家挨戶民調，但很少人回應。

美聯社指出，公投區居民和難民逃至俄國後也可投票，因此俄國也有投票所。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)譴責這是假公投，並斥俄國違反聯合國憲章；北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，北約將進一步提供軍事協助以支持烏克蘭回應公投，並宣布永遠不會承認俄國用來併吞的公投。

俄國 公投 烏克蘭

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