俄頻打核武牌 美「戰略模糊」私下警告後果

美國數月來一直私下警告俄羅斯，若在俄烏戰爭中動用核武，將帶來後果。圖為俄軍向烏克蘭發射導彈。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，匿名官方消息人士透露，美國數月以來一直私下警告俄羅斯 ，若在俄烏戰爭中動用核武，將帶來後果；消息人士還表示，白宮在公開談論時有意對這些後果含糊其詞，試圖引起俄國 政府的注意。

這種核武方面的威懾策略又稱為「戰略模糊」 (strategic ambiguity)，涉及國務院與俄羅斯政府的私下通訊；消息人士並未透露傳遞訊息的負責人與內容，但表示近幾個月持續與俄國溝通。

拜登日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60分鐘」(60 minutes)訪問時，被主持人佩利(Scott Pelley)問到如果俄羅斯使用化學或核武器，他會如何回應，拜登連說三聲「別用」，強調反對俄國總統普亭威脅使用核武的立場，警告俄國領導人不要「改變戰爭的面貌」。

拜登表示美國對俄國動用核武的回應將取決於「他們做到什麼程度」。

俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會(Russian Security Council)副主席麥德維夫(Dmitry Medvedev)22日宣稱俄國可以使用「戰略核武」捍衛其領土。

麥德維夫在Telegram發布消息指出：「俄羅斯軍隊將大大增強對所有領土的保護。」

「俄羅斯宣布，不僅動員軍事力量，也動員俄國擁有的任何武器，包括戰略核武器，以及基於新原則使用的武器，用來捍衛領土」。

烏克蘭 武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhnyi)將軍以及烏克蘭議員扎布羅茨基(Mykhailo Zabrodskyi)本月初聯合投書烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)，指出核武戰爭是一種「威脅」；兩人提到：「很難想像即便是核武侵襲也能讓俄國打擊烏克蘭抵抗的意志。但全歐洲將面臨的威脅不容輕忽。」

扎盧茲尼和扎布羅茨基敦促烏克蘭的西方盟友動用「一切軍事手段」防止核戰爆發的可能性。