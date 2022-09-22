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40萬的房子 每月房貸多250元…升息衝擊家庭預算

編譯柯立偉／綜合21日電
房貸與車貸利率受加息影響重大。圖為麻州一處房屋掛牌求售。(美聯社)
房貸與車貸利率受加息影響重大。圖為麻州一處房屋掛牌求售。(美聯社)

華爾街日報報導，聯準會(Fed)21日宣布再加息三碼以進一步控制通貨膨脹的影響，將在數周內漸漸體現在民眾的信用卡帳單及房貸、車貸上，家庭每月預算也會受衝擊。

艾莫利大學(Emory University)經濟學教授卡洛琳‧福林(Caroline Fohlin)表示，普通消費者可能不會「立即」感受到加息的影響，但終究會讓各種應繳費用變得愈來愈高；她說：「具體什麼時候開始出現壓力沒有一個簡單的標準答案，不過加息就像對老虎鉗施力一樣，會愈來愈緊。」

根據財務顧問公司Bankrate統計，信用卡平均年利率已從3月的16.7%增加到9月的18%，目前全美家庭信用卡平均未償金額為8942元，等於每個月要多付14元的利息；財務諮詢商AIM Advisors投資顧問妮娜‧歐尼爾(Nina O'Neal)說：「這數字看起來不大，但接下來的增長速度可能會加快。」

房貸與車貸利率也是受加息影響重大；房產經紀人協會(NAR)數據顯示，一套40萬3800元的房子，若在六個月前以6%的利率申辦80%房價的30年抵押貸款，每月只需繳付2150元，但現在同樣的房子、一樣的貸款條件，每月卻要繳2400元；車貸利率也有調升，過去六個月中，五年期利率從3.98%上升到5.07%。

不過加息也不完全沒有好處，最大的優點就是銀行儲蓄利息明顯比過去高；六個月前，每1000元存款的年利率只有0.5%，也就是5元，但隨著利率調升至每年1.9%，每1000元的存款可以獲得14元的利息，增加幅度將近200%。

不過福林表示，由於各家銀行的存款業務沒有太激烈的競爭，儲蓄利率的上升往往比貸款利率的上升要慢得多；她說：「儲戶確實可以有一筆不錯的收入，但這筆收入遠遠趕不上通膨的速度。」

利率 貸款 信用卡

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