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1700名無證兒童 進紐約市公校上學

編譯孫梁／綜合20日電
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約，這些無證童將在紐約入學。（路透）
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約，這些無證童將在紐約入學。（路透）

紐約市公立學校9月8日秋季開學時，被送到紐約的1萬1000多無證移民的1700多個子女也走進了校門；亞當斯市長開學首日在布朗士區一所小學說：「希望每個兒童都有機會茁壯成長和繁榮，無論他們來自哪個地區、是何種族以及如何來到這裡。」

有線電視新聞網(CNN)報導，入學前幾天，來自委內瑞拉的13歲女孩內瑪麗絲(Neimarys)與母親坐在皇后區一個公園長椅上說，他們經歷了數月的旅途艱辛和不確定性，前往美墨邊界的漫長旅途不是美國夢而是惡夢，現在都已過去，終於有了平靜感，她得到了捐助的書包、筆記本、鉛筆和尺子，即將開始在美國學校上學。

內瑪麗絲和母親是乘飛機從聖安東尼奧來到紐約，更多人是被德州用大巴送來，大批無證移民湧入癱瘓了紐約的收容系統，市府徵用十多家旅館來安置。

學校系統也同樣面臨壓力，學校管理部門面對預算大砍、入學率下降和教師短缺等問題，在積極招聘合格的雙語教師等員工，以服務於講西班牙語的無證移民家庭子女。

民主黨紐約州眾議員卡塔麗娜‧克魯茲(Catalina Cruz)說：「我們的教育預算砍了數億元，現在又來了有特殊需要的學生，他們是受到嚴重創傷和家庭困難的兒童，我們必須加大投入，以保證學校師生和社區都歡迎他們。」

紐約市政府上月啟動了歡迎無證移民家庭的「張開雙臂計畫」，包括幫助無證移民子女入學、提供語言支援、法律服務、交通和學習用品。市教育總監班克斯(David Banks)說：「我們要向移民家庭表明，他們在紐約並不孤單，學校要做好準備。」

市府官員表示，1700多名無證移民兒童來到新的學校環境，面臨語言障礙、缺乏家庭感、經濟壓力與情感創傷，學校要滿足他們的多種需要。

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的泛美國際高中(Pan American International High School)是全市招收最多移民學齡兒童的六所高中之一，校長瓦勒絲卡·維萊茲(Waleska Velez)說，他們今年至少招收75名新生，幾乎都是近來抵達紐約的移民子女，「我們不僅要為他們提供學業支持，而且還要提供社會與情感支持」。

移民家庭 教育總監 紐約市

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