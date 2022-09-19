中國積極參與聯合國人權理事會 試圖淡化新疆報告

中國駐日內瓦聯合國代表陳旭參加在日內瓦召開的「聯合國人權理事會」，中國積極參與及遊說，企圖扭轉各國對新疆話題的觀感。（Getty Images）

就在世界各國領袖紛紛抵達紐約，準備參加一年一度的聯合國 大會(UN General Assembly)的同一時間，身為逐漸崛起超級強權的中國，注意目光則放在大西洋彼岸，另一個聯合國機構正在日內瓦召開的會議。美聯社報導指出，中國外交官正在「聯合國人權理事會」(United Nations Human Rights Council )積極發言，並對其他國家遊說，設法化解關於中國對待新疆 維吾爾族及西部邊境地區穆斯林族群引發的疑慮。

美聯社報導，正在進行中的兩場會議，反映了中國面對聯合國的不同因應策略，並展現中國在全球舞台日漸龐大的影響力。在聯合國架構底下，北京 可以仰賴曾經獲得中國經濟援助的友邦支持，因此北京將聯合國視為足以與美國領導的七大工業國組織(G7)等聯盟抗衡的平台，以美國為首的多國組織如今對中國的敵意已經愈來愈明顯。

在日內瓦召開的「聯合國人權理事會」，中國積極參與及遊說，企圖扭轉各國對新疆話題的觀感。（美聯社）

柏林智庫墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for Chinese Studies)研究員李愛玲(Helena Legarda)指出：「中國把聯合國視為一個重要的論壇，可以進一步發展策略利益及各種目標，同時尋求世界秩序的改革。」

報導指出，中國雖把聯合國奉為多邊主義的圭臬，卻不接受與中國共產黨利益牴觸的批評或決策。聯合國人權辦公室上個月發表報告，對新疆疑似出現侵害人權犯罪提出疑慮，中國外交官提出反駁，揚言不惜中止合作計畫，並譴責西方國家企圖打壓中國崛起。

人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch)前任執行主任羅思(Kenneth Roth)指出，中國國家主席習近平正嘗試重新界定人權的意義為何，希望把經濟發展納入成為重要指標。羅思表示，中國以過去其他政府都更積極，想要透過向聯合國官員施壓、對目擊者展開報復以及向政府官員行賄等手段，顛覆聯合國的人權制度。

羅思說，中國方面最介意的優先議題，僅次於台灣之後，可能就是避免遭到聯合國人權理事會譴責。