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中國積極參與聯合國人權理事會 試圖淡化新疆報告

記者顏伶如／綜合報導
中國駐日內瓦聯合國代表陳旭參加在日內瓦召開的「聯合國人權理事會」，中國積極參與及遊說，企圖扭轉各國對新疆話題的觀感。（Getty Images）
中國駐日內瓦聯合國代表陳旭參加在日內瓦召開的「聯合國人權理事會」，中國積極參與及遊說，企圖扭轉各國對新疆話題的觀感。（Getty Images）

就在世界各國領袖紛紛抵達紐約，準備參加一年一度的聯合國大會(UN General Assembly)的同一時間，身為逐漸崛起超級強權的中國，注意目光則放在大西洋彼岸，另一個聯合國機構正在日內瓦召開的會議。美聯社報導指出，中國外交官正在「聯合國人權理事會」(United Nations Human Rights Council )積極發言，並對其他國家遊說，設法化解關於中國對待新疆維吾爾族及西部邊境地區穆斯林族群引發的疑慮。

美聯社報導，正在進行中的兩場會議，反映了中國面對聯合國的不同因應策略，並展現中國在全球舞台日漸龐大的影響力。在聯合國架構底下，北京可以仰賴曾經獲得中國經濟援助的友邦支持，因此北京將聯合國視為足以與美國領導的七大工業國組織(G7)等聯盟抗衡的平台，以美國為首的多國組織如今對中國的敵意已經愈來愈明顯。

在日內瓦召開的「聯合國人權理事會」，中國積極參與及遊說，企圖扭轉各國對新疆話題的...
在日內瓦召開的「聯合國人權理事會」，中國積極參與及遊說，企圖扭轉各國對新疆話題的觀感。（美聯社）

柏林智庫墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for Chinese Studies)研究員李愛玲(Helena Legarda)指出：「中國把聯合國視為一個重要的論壇，可以進一步發展策略利益及各種目標，同時尋求世界秩序的改革。」

報導指出，中國雖把聯合國奉為多邊主義的圭臬，卻不接受與中國共產黨利益牴觸的批評或決策。聯合國人權辦公室上個月發表報告，對新疆疑似出現侵害人權犯罪提出疑慮，中國外交官提出反駁，揚言不惜中止合作計畫，並譴責西方國家企圖打壓中國崛起。

人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch)前任執行主任羅思(Kenneth Roth)指出，中國國家主席習近平正嘗試重新界定人權的意義為何，希望把經濟發展納入成為重要指標。羅思表示，中國以過去其他政府都更積極，想要透過向聯合國官員施壓、對目擊者展開報復以及向政府官員行賄等手段，顛覆聯合國的人權制度。

羅思說，中國方面最介意的優先議題，僅次於台灣之後，可能就是避免遭到聯合國人權理事會譴責。

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