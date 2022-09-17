上演35年 百老匯「最長青劇碼」 歌劇魅影明年2月落幕

百老匯獻映時間最長的音樂劇「歌劇魅影」計畫於明年2月永久落下帷幕。圖為劇院外面張貼的「歌劇魅影」海報。(美聯社)

紐約百老匯 歷史上演出最久的音樂劇「歌劇 魅影」(Phantom of the Opera)，受疫情 爆發後觀眾人數減少的影響，明年2月18日將最後一次落下它著名的大吊燈，向觀眾謝幕告別。儘管天下沒有不散的宴席，也沒有一場秀會永遠上演，但這齣被視為音樂劇象徵的大戲在百老匯落幕，仍令許多人吃驚。

「歌劇魅影」的票房持續走軟，儘管百老匯過去在疫情下極具破壞性的封鎖已結束，這一年逐步恢復演出，但劇院觀眾仍未完全回來。去年秋天強勢回歸百老匯的「歌劇魅影」，票房銷量不足以支付每周高昂的營運成本。

一位發言人稱，「歌劇魅影」明年1月將紀念該劇上演35周年，然後2月18日在百老匯演出最後一場。所有演員、工作人員和管弦樂隊都在16日被告知了這項重大決定。

「歌劇魅影」將繼續在其他地方上演。以倫敦來說，該劇上檔時間比紐約更久，2020年雖一度於疫情最嚴重時候停演，但一年後，該劇重新回歸，只是改採較小型管弦樂團和一些重新配置來降低成本；澳洲甫於8月為「歌劇魅影」推出新製作，明年也會在中國首度推出普通話版「歌劇魅影」音樂劇。西班牙國寶級演員安東尼奧·班德拉斯(Antonio Banderas)也正在製作新的西班牙語「歌劇魅影」。

百老匯招牌名劇歌劇魅影，在演員迭代傳唱35年後，宣布將在明年2月停演。(歐新社) 百老匯招牌名劇歌劇魅影，在演員迭代傳唱35年後，宣布將在明年2月停演。(歐新社)

「歌劇魅影」最早是在1986年於倫敦首演，1988年1月開始在紐約百老匯上演，從此成為音樂劇標竿。它由音樂劇史上三位傳奇人物創作：作曲家韋伯(Andrew Lloyd Webber)、導演普林斯(Hal Prince)和製片人麥金塔(Cameron Mackintosh)。2018年該劇在紐約公演滿30年時，三人還共同參與了投影在帝國大廈上的燈光秀慶祝盛事。

多年來，「歌劇魅影」固定演出並吸引全球大量觀眾。自1986年倫敦首演以來，全球183個城市有超過1億4500萬人觀看，並已以17種語言於各地上演；明年普通話版本製作上檔時，將累計至18種語言。