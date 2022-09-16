我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

德州州長處理無證客 調查：逾半德州人贊同

編譯徐薏茹／綜合15日電
德州州長15日送一批偷渡客到華府賀錦麗副總統的住宅外。（歐新社）
德州州長15日送一批偷渡客到華府賀錦麗副總統的住宅外。（歐新社）

德州大學(University of Texas)「德州政治計畫」(Texas Politics Project)的新民調顯示，德州州長艾伯特(Greg Abbott)的邊境政策似乎奏效，其處理無證移民的作法獲得五成以上選民的認同。

根據德州大學的調查結果，52%的選民支持艾伯特派巴士將非法移民載送到華盛頓、紐約、芝加哥等民主黨籍市長主政城市的做法。

共和黨人一面倒支持艾柏特的「巴士政策」，80%共和黨人表示贊同，其中62%表示「強烈贊同」；62%的民主黨人反對巴士政策，但有22%表示支持。

然而艾柏特的做法在全國各地招致強力批評，出動巴士花費德州數百萬預算；時代雜誌(Time)引用德州緊急事務管理部門報導，從3月到8月中旬，花費已超過1200萬元；芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)稱艾柏特的政策是「單方面的政治噱頭」；華盛頓市長包瑟(Muriel Bowser)宣布進入公共緊急狀態(public emergency)應對上千個被送到當地的移民。

德州政治計畫項目負責人漢森(James Henson)指出，即使受到廣泛批評，艾柏特的巴士政策「無可否認地」受到共和黨基層歡迎，「這項政策的對抗性質迎合大多共和黨選民的想法，這些選民視邊境安全和減少德州移民數量為選舉的主要議題。」

德州大學民調顯示，在州長選舉上，艾柏特目前以45%支持率領先民主黨對手歐洛克(Beto O'Rourke)的40%，兩人差距縮小；除了兩大黨候選人，綠黨候選人巴里奧斯(Delilah Barrios)與自由黨候選人蒂皮茲(Mark Tippets)各有2%支持率；3%選民偏好其他候選人；8%選民尚未決定。

德州 非法移民 共和黨

上一則

德州送來無證客 紐約市「轉送」佛州：送他們去想去的地方

下一則

與費德勒亦敵亦友 納達爾不捨：與你共享這些年是榮耀

延伸閱讀

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
德州送逾萬非法移民 搭巴士至美東

德州送逾萬非法移民 搭巴士至美東
神秘組織砸600萬買廣告 打擊艾伯特

神秘組織砸600萬買廣告 打擊艾伯特

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口