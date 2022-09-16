德州州長處理無證客 調查：逾半德州人贊同

德州州長15日送一批偷渡客到華府賀錦麗副總統的住宅外。（歐新社）

德州 大學(University of Texas)「德州政治計畫」(Texas Politics Project)的新民調顯示，德州州長艾伯特(Greg Abbott)的邊境政策似乎奏效，其處理無證移民的作法獲得五成以上選民的認同。

根據德州大學的調查結果，52%的選民支持艾伯特派巴士將非法移民 載送到華盛頓、紐約、芝加哥等民主黨籍市長主政城市的做法。

共和黨 人一面倒支持艾柏特的「巴士政策」，80%共和黨人表示贊同，其中62%表示「強烈贊同」；62%的民主黨人反對巴士政策，但有22%表示支持。

然而艾柏特的做法在全國各地招致強力批評，出動巴士花費德州數百萬預算；時代雜誌(Time)引用德州緊急事務管理部門報導，從3月到8月中旬，花費已超過1200萬元；芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)稱艾柏特的政策是「單方面的政治噱頭」；華盛頓市長包瑟(Muriel Bowser)宣布進入公共緊急狀態(public emergency)應對上千個被送到當地的移民。

德州政治計畫項目負責人漢森(James Henson)指出，即使受到廣泛批評，艾柏特的巴士政策「無可否認地」受到共和黨基層歡迎，「這項政策的對抗性質迎合大多共和黨選民的想法，這些選民視邊境安全和減少德州移民數量為選舉的主要議題。」

德州大學民調顯示，在州長選舉上，艾柏特目前以45%支持率領先民主黨對手歐洛克(Beto O'Rourke)的40%，兩人差距縮小；除了兩大黨候選人，綠黨候選人巴里奧斯(Delilah Barrios)與自由黨候選人蒂皮茲(Mark Tippets)各有2%支持率；3%選民偏好其他候選人；8%選民尚未決定。