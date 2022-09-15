共和黨目標「重奪眾院」 墮胎、高通膨立場 左右期中選舉

保障婦女墮胎權益的議題，反因為高院推翻墮胎權更火上加油，變成除了通膨之外的左右選舉的重大議題。圖為反墮胎者在加州首府沙加緬度示威。(美聯社)

隨著各州共和黨 人的國會初選在13日告終，與民主黨 人的角逐正式進入政治議題之爭；經過半年來的演變，墮胎 、通貨膨脹明顯變成左右今年11月舉行的期中選戰的選民主要關切議題。

德州在3月初選拉開了帷幕，共和黨當時以高通膨、經濟不確定性、民主黨籍總統拜登支持率低，以及暴力犯罪持續上升等作為主打議題；當時民主黨則主打墮胎合法化、民主黨政府更高舉維護法治及民主。

紐約時報報導，一直以來，在眾院選舉中，候選人的質素往往不那麼被看重，眾院的控制權會隨著政治潮流而來回搖擺，對選民來說，他們對眾院候選人的熟悉程度從來不如參院候選人。

選民主要根據候選人所代表的政黨來決定，而不是根據他們個人所體現的獨特政策或個性，因此政黨如何打造競選議題就非常重要。

目前共和黨的目標仍然傾向於控制國會眾院，在目前擁有211席的情況下，只要多拿下五個席位下即可奪得控制權；但分析指出，共和黨要獲得大多數將更多的取決於是否承認2020選舉結果、通膨、經濟、墮胎和民主等議題，而不是候選人本身。

在勞工部13日最新公布8月消費者物價指數(CPI)同比去年上漲8.3%，清楚說明民主黨政府迄今無法遏阻通膨上升；但僅數小時後，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)即提出立法，在全國範圍內禁止懷孕15周後墮胎，就是將墮胎問題從紅州擴展到藍州。

當新罕布夏州共和黨國會參議員初選結果出爐時，整個初選正式完結，勝出的是獲前總統川普背書的博杜克(Don Bolduc)，他將與現任的民主黨籍的哈桑(Maggie Hassan)對決。而博杜克全力支持川普，一直否認2020選舉結果，可以預料，他也會繼續發酵這個議題。

上述這些問題以及川普再次成為頭條新聞的政治人物，大大提高了這次期中選舉的不確定性，這在2024年總統選戰開打前，不僅將決定哪個政黨將領導國會，還將決定哪個政黨將控制州議會、州長職位和最高選務職位。

維州大學政治中心的國會選舉分析師高利民(. Miles Coleman)指出，過去為期中選舉作預測時，都有跡象可尋，但 2022年的情況並非如此，因為每個問題都可左右選舉結果。