川普洩密案+墮胎權保衛戰 拜登聲勢回升 民主黨仍陷焦慮

拜登總統日前在馬里蘭州國家港口召開民主黨全國委員會上，高喊要贏得期中選舉，現場氣氛 熱烈。（路透）

隨著通貨膨脹指數回落以及前總統川普洩密疑雲纏身，原本民調低迷的拜登 總統及民主黨 近日聲勢回升；拜登日前在馬里蘭州國家港口(National Harbor)召開的民主黨全國委員會上矢言要贏得年底期中選舉 ，與會的民主黨成員紛紛情緒高漲，不只為拜登歡呼喝采，甚至有人高喊「把川普關起來」。

拜登說：「我們必須贏得這場期中選舉，不只是為了推進我們的議程，更是因為共和黨挺川派已對美國的核心價值構成威脅。」

自去年8月阿富汗撤軍行動造成數十位美軍魂斷異鄉後，拜登的當選蜜月期戛然而止，再加上後續疫情、通膨問題接踵而至，使拜登及整個民主黨的民調數字不見起色。

然而今年6月聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)案後，激起民主黨支持者危機感，甚至有人把11月「November」選舉稱為「Roe-vember」，把期中選舉上綱到「墮胎權保衛戰」，再加上通過降低通膨法案使物價指數回穩、油價回跌，民主黨人對年底選情愈來愈有樂觀的本錢。

而被視為期中選舉前哨站的幾場特別選舉，民主黨也有所斬獲，最為民主黨人所津津樂道的當屬上月底民主黨籍的佩爾托拉(Mary Peltola)爆冷擊敗獲川普支持的前阿拉斯加州州長莎拉．裴林(Sarah Palin)，使民主黨自1973年以來首度奪得阿拉斯加聯邦眾院議席。

然而這並不意味著民主的選情穩定，畢竟現在民主黨對參眾兩院的控制都不高，特別是專家向來認為聯邦眾院可能翻紅，現在即使民主黨支持度上升、共和黨重奪眾院可能性下降，但此一局勢還沒到能扭轉態勢的地步；再者，從往年經驗觀察，總統所屬政黨通常會輸掉期中選舉；整體而言，民主黨支持率上升，但仍然很低。

明尼蘇達州民主黨全國委員會副主席馬丁(Ken Martin)說：「不論我走到哪裡，都看到很多民主黨人很焦慮如何才能贏得年底選舉；我們應該怎麼做呢？就是積極宣揚拜登的政績，不是僅僅保持謹慎的態度，還必須為總統而戰、為政黨而戰。」