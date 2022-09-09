黛妃之死、愛子醜聞、夫婿辭世、哈利出走…榮光已逝 女王晚年孤獨

英女王廣受英國民眾愛戴。 （Getty Images)

英國女王 伊麗莎白二世在位70年，廣受英國民眾愛戴且盛名於世；但在這幾代人的時間長河中，王室家庭屢次遭到如黛妃 之死、王子醜聞、王夫辭世等衝擊，凸顯女王榮耀背後的孤獨，以及新王查理三世未來將迎接的公關考驗。

近年來她走路和站立不便，減少露面更不常現身，最後一次公開露面是6日在蘇格蘭巴摩拉城堡任命新首相特拉斯。

熟識她的人說，女王晚年雖然減少公開活動，神智仍很清楚。去年4月，與她結縭73年的夫婿菲立普親王病逝，她難免深受影響。在因為疫情等因素而辦得簡單隆重的喪禮上，她顯得形單影隻。

雖然她每年聖誕節都會發表預錄電視講話，但她從沒接受專訪，也非常小心不洩漏個人想法。作為君主立憲制的元首，她必須保持政治中立，她每周與英國首相討論時局，內容都不公開。

自從2020年初疫情爆發後，她就離開白金漢宮，多數時間待在她最愛的倫敦西郊溫莎堡。

1997年8月31日，查理王子前妻黛安娜王妃車禍去世，當時人在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)的女王及王子未發聲明，沒有趕回倫敦，白金漢宮也未降半旗哀悼。

女王固守王室禮節及規矩，卻嚴重錯判輿論走向，「與民脫節」的批評聲浪不逕而走，衝擊的餘波今天依然蕩漾；王室歷史學者歐文斯(Ed Owens)表示，黛妃之死是「風暴時刻」，重塑了王室的公關，擁抱更現代、更親民的運作方式。

20多年來，查理王子的聲望從底谷中艱難恢復，但是其他王子的醜聞、內鬥對王室的困擾依舊沒有休止；查理之子、哈利王子與梅根 出走，以及安德魯王子的性醜聞同時交織，是女王晚年的最大困擾。

哈利王子與梅根2020年出走美國，兩人還曾指控王室有種族主義，當時王室的回應是「每個人的記憶各有不同」；歐文斯則說，梅根體現黛妃生前的美德特質，例如走進民間、關懷開發中國家等，如今她的出走，徒留王室「一大塊空白」。

去年結縭73載的菲利普王夫去世，更是女王的莫大打擊，身體更差，本月6日任命特拉斯為新任首相的兩天後去世，查理王子成為新王查理三世；歐文斯說，前方還會有類似的坑等著新王，前行的道路非一帆風順，而是遍布荊棘。