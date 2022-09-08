中國工程師高度參與研發 蘋果產線南遷 仍離不開中國

紐約時報報導，蘋果愈來愈仰賴中國的高薪員工。圖為新款蘋果手機、手表和耳機。(路透)

蘋果 公司(Apple)計畫將部分iPhone 生產線移往印度 ，但7日發表的iPhone 14的生產線，凸顯蘋果在中國做出重大改變有多困難。

紐約時報報導，蘋果秋季將首度把部分旗艦款iPhone製造移出中國，這個小改變對於在中國政府協助下於全球建立最複雜供應鏈的企業而言，卻堪稱巨變，同時也讓蘋果與中國難解的複雜關係浮上檯面。

四位匿名產業分析師表示，過去15年來，蘋果的中國雇員與供應商為iPhone零件貢獻良多，包括設計和製造；iPhone已從加州設計、中國製造的產品，變成兩國共同設計，反映中國十年來的技術進步和中國工程師在iPhone研發中的超高參與度。

中國以大量廉價勞力和難以匹敵的產能吸引各國企業赴中設廠後，中國工程師和供應商往供應鏈上游移動，想在美國企業研發高科技產品的資金中分得更大一杯羹。

中國製造的iPhone零件愈多，挑戰蘋果減少仰賴中國的努力；在台海地緣政治緊張局勢升溫和白宮擔憂中國的科技競爭對手崛起之際，此目標變得更加迫切。

就算蘋果計畫將部分iPhone移往印度生產，在印度營運的中企仍扮演要角。

兩位知情人士透露，已在中國各地設廠生產iPhone的台廠「富士康」(Foxconn)將在印度清奈領導印度勞工組裝產品，組裝零件則由廣東「領益智造」(Lingyi iTech)等中國供應商協助提供；此外，中企「比亞迪」(BYD)也規畫了顯示螢幕的玻璃切割業務。

科技研究創投公司Loup Ventures營運合夥人蒙斯特(Gene Munster)說：「蘋果想要多元化，但這是一條艱困的道路，他們過度仰賴中國。」

新冠肺炎疫情衍生的供應鏈危機，放大蘋果的難處；中國2020年封鎖邊境時，蘋果被迫大幅調整業務，放棄讓眾多工程師從加州飛往中國設計旗艦款iPhone組裝流程的做法。

四名熟悉內部操作的人士透露，蘋果不願讓員工長時間隔離，因而在深圳和上海雇用更多中國工程師，並授權他們負責最暢銷產品的關鍵設計工作，美中員工視訊溝通；邊境開放後，蘋果鼓勵美國員工赴中，並提供隔離和出差期間高達5萬元的獎金，但許多工程師基於不確定會被隔離多久而拒絕出差。

美國員工不願出差，蘋果鼓勵亞洲員工主持曾由加州同事主持的會議，並挑選未來合作的亞洲下游供應商，凸顯蘋果愈來愈仰賴中國的高薪員工。

追蹤科技業招聘趨勢的「全球數據」(GlobalData)資料顯示，蘋果今年在中國招募的員工人數比2020年增加50%，許多新進職員都是喝過洋墨水的中國公民。