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數十未成年無證客失蹤 聯邦緊急調查

編譯柯立偉／綜合3日電
從去年底以來，已有數十名送到德州拘留中心的無證兒童失蹤，政府已展開調查。(美聯社)
從去年底以來，已有數十名送到德州拘留中心的無證兒童失蹤，政府已展開調查。(美聯社)

聯邦衛生部指出，今年夏季接獲休士頓一名警官報告，指市內交由擔保人照護的未成年無證客有失蹤趨勢，因此8月啟動調查，發現自去年年底以來有57名未成年無證客不知去向，經多方尋找後，截至8月26日確認其中46人安全，聯邦及地方警力正極力尋找其他人下落。

路透3日報導，自拜登政府執政以來，非法越境無證客日益增加，特別是無父母或監護人陪同的未成年人越境數目更超過20萬人；然而，即便聯邦政府會將他們送給在美親屬或擔保人暫行照護，但自去年至今，陸續出現部分自休士頓市送出給擔保人照護的孩童無由失蹤，聯邦政府為此展開緊急調查，所幸暫無查出性剝削或勞力剝削情形。

官員強調，受聯邦政府關注而啟動調查的個案，占整體被送給在美親屬或擔保人照護的無證兒童比率非常低；自去年10月至今年6月為止，休士頓共送出6300名未成年無證客，只調查其中的0.9%。

另一方面，官員也透露調查過程中曾發現有多名彼此毫無關係的未成年無證客被送往「相似但不同」的擔保人地址，原本擔心該地址可能是「人口販運轉運中心」，不過多方排查後發現這些地址都位在一座集合式公寓內，本就以移民為主要住戶，因此確實有不少家庭登記為擔保人，而登記在此地址的未成年無證客也確實仍在此生活，故排除人口販運可能。

雖然聯邦政府暫時沒有發現人口販運跡象，非營利組織「婦女難民委員會」(Women's Refugee Commission)高級政策顧問布魯佐(Mario Bruzzone)指出，未成年無證客畢竟不是擔保人自己的孩子，確實有可能與擔保人家庭的關係惡化甚至破裂，因此呼籲政府持續關注未成年無證客被送入擔保人家庭後的生活。

布魯佐說：「孩子們可能會因遭受創傷而逃跑，雖然基於兒童福利考量，我們希望逃家的未成年無證客盡速回去，但政府也有義務進行必要審查，確保他們入住的擔保人家庭安全、穩定。」

無證客 聯邦政府 休士頓

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