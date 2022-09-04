拜登考慮加碼 限制美企投資中國科技

知情人士透露，拜登政府將續對抖音採取行動。(美聯社)

知情人士透露，隨著美中緊張關係升溫，拜登 總統考慮採取進一步行動，限制美國企業投資 中國科技公司；這顯示拜登政府傾向採取更強硬的立場，阻擋中企取得美國技術。

彭博資訊報導引述一名消息人士說，拜登未來數月可能簽署行政命令，宣布實施研議中的新投資限制；拜登也可能下令採取對熱門影片分享App「TikTok」不利的行動，但近期內還不會有動作；商務部或許會對用於人工智慧(AI)運算的晶片進一步設限。

另一人指出，白宮 正與國會商議推動立法，要求企業事先揭露可能投資中國特定產業的訊息。討論中的選項包括建立一套制度，授權政府擋下這類投資。

知情人士說，這道行政命令是拜登政府更大策略中的一環。最近華府已限制對中國和俄羅斯銷售半導體。拜登上月簽署一項涵蓋範圍甚廣的競爭法案，包括撥款約520億美元支持國內半導體研發。

對於上述傳聞，白宮2日不予置評；TikTok發言人尚未回應。商務部預計年底前，進一步說明將採取哪些行動，保護美國民眾資料安全，避免遭到外資擁有的App濫用。

拜登政府愈來愈關切哪些美商公司的產品銷往中國，並以安全威脅為由實施更嚴的銷售限制。輝達(Nvidia)說新的AI晶片出口規定，可能影響數億美元營收，導致該股上周重挫。