一代傳奇落幕 小威廉絲美網女單遭淘汰 哭著退役

小威在美網女單輸球後，忍不住淚灑球瑒，這是她在職業網球生涯的最後一戰。(美聯社)

美國網壇傳奇小威廉 絲（Serena Williams）2日晚在美網女單第3輪賽事遭遇世界排名第46名的澳洲 好手湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），最終以5：7、7：6（7：4）、1：6敗下陣來，揮淚結束生涯第21度的美網之旅，也可能是生涯最後一舞。

可能在美網後高掛球拍的小威廉絲，在前天的64強賽中面對女單第2種子的愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit），在苦戰3盤後勝出，生涯21度站上美網舞台都至少挺進到32強賽。

小威廉絲止步於美網，恐結束職業生涯。（Getty Images）

而2日晚面對過去兩年溫網都打進到8強賽的澳洲好手湯姆伊諾維琪，小威廉絲卻陷入苦戰，在首盤就被對手3度破發的情況下，以5：7讓出首盤，儘管第2盤展開反撲，一度在第8局率先取得4個局點，不過卻都遭到湯姆伊諾維琪化解，比賽也一路延長到搶七局，最終由小威廉絲以7：6（7：4）扳平戰局。

但決勝盤小威廉絲卻出現氣力放盡的狀況，在首局率先破發得情況下，接下來卻被對手連拿6局，以1：6敗下陣來，加上與姊姊大威廉絲（Venus Williams）合作的女雙也在首輪止步，結束了今年，也可能是生涯最後一次的美網之旅。

小威輸球後向觀眾致意。（路透）

除了小威廉絲外，2019年美網女單冠軍加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu），也在2日晚以3：6、2：6不敵法國賈西 亞（Caroline Garcia），讓過去10年美網女單冠軍都已經遭到淘汰。