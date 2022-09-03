現有的不夠、新建的跟不上…疫情亂供需 房租短期難降

各地租屋市場緊俏，租金大幅飆漲，圖為德州休士頓一棟房屋掛出「招租」牌子。(Getty Images)

全美租屋族逾1億人，由西岸西雅圖、德州奧斯汀到佛州坦帕市，房租都在上漲，住居成本是讓民眾感受到通膨兇猛的最大原因之一，華盛頓郵報2日分析，這是因為疫情 以來租屋族人數大增，但各地都市設計本沒想容納那麼多新居民，所以建房不夠，且全國房價 普遍大漲，而致供需失衡。

房租上揚並非單一因素所致；新冠疫情伊始，人們突然得花很多時間待在家裡，有些人因應之道是搬回老家跟爸媽住；好多人需要更多空間；民眾如果負擔得起，往往由城市搬往郊區，只求保有空間距離。

但當時還有足夠的公寓，租屋族能找到負擔得起的住處，有彈性及控制權。

只是那種住屋租賃只是一時安排，少有人定居下來，很多人很快就搬家；上班族可以居家工作，突然擁有新的自由，乾脆搬到新的城市去；但新城市可租的空間不夠，都市設計之初本來就沒準備新居民蜂擁而至。

想租屋的人遠多於可供出租的住宅，建商速度又跟不上，出現經典的供需失衡，租金 便開始走高。

同一時間，全國房價飆升；買家競奪可以得手的那些房子，全部付現或者付出比求售價格還高的錢；20個人爭著買一間屋子，注定19個人最後要失望而歸；買不起只好用租的，原本可成為屋主的人變成房客，事態愈來愈糟；價格飆上天之後，一些房東決定把分租房以集體住宅來出售。

兩項因素交乘，更多人只好去租屋市場，房租自然攀高。

那麼多人爭著買房租屋，但建商就是跟不上；全球供應鏈卡堵，讓每根木質屋椽或窗格都變貴，建築工人數目也不足，新屋要蓋好比往常慢得多。全國要蓋幾百萬套屋子才跟得上需求，但新屋構工得花幾年才能落成，現在利率調升，速度可能更慢，所以房租短期間並不會降下來。

政治決策人物受到壓力，要解決房租上漲問題，但華府的因應之道無法一致；畢竟住居市場也由當地法律來規定，事實上每個城市、郡區及各州都不相同。房市顯然冷下來了，但租金依然勁揚，經濟學者及住屋專家都不曉得這種狀況何時又如何能改變，同一時間，愈來愈多人家因付不出租金被趕出老家。