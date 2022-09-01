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美國人預期壽命減降至76歲 新冠疫情非「唯一」原因

記者顏伶如、編譯柯立偉／綜合報導
根據國家衛生統計中心數據，美國民眾預期壽命2021年出現連續第二年降低。圖為堪薩斯市一對夫婦在公園健行。(美聯社)
根據國家衛生統計中心數據，美國民眾預期壽命2021年出現連續第二年降低。圖為堪薩斯市一對夫婦在公園健行。(美聯社)

疾病防治中心(CDC)下屬的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)31日公布報告指出，美國民眾預期壽命(life expectancy)2021年連續第二年降低，為76歲又1個月，創下1996年以來最低紀錄，也是過去一個世紀中，兩年之內預期壽命變短的最大幅度。

除了新冠病毒之外，導致美國民眾壽命變短的其他因素，還包括存在已久的藥物過量、心臟疾病、自殺、慢性肝病等問題。若以族裔區分，亞裔預期壽命為83歲半。

統計顯示，美國民眾出生時的預期壽命在2021年為76歲又1個月，是1996年以來最低紀錄；國民眾預期壽命在2019年時為78歲又10個月，到了2020年則降至77歲，在2021年更進一步下降。受到新冠疫情影響，美國民眾壽命減短兩年多。前一次出現美國民眾壽命突然驟減，是1940年代初期的第二次世界大戰期間。

若以族裔區分，疫情期間某些族群受到衝擊特別明顯。統計顯示，美國爆發疫情之後，美洲原住民及阿拉斯加原住民的預期壽命都減短大約6年半，如今預期壽命只有65歲。同樣從疫情出現以來，亞裔民眾預期壽命也縮水約兩年，為83歲半。

國家廣播公司(NBC)報導，CDC官員指出，2021年美國民眾壽命變短的主要因素仍與新冠疫情有關，雖然新冠疫苗已經問世，但變種病毒不斷出現，導致染疫住院案例、染疫死亡案例數度上升，但民眾壽命變短還受到其他長期因素影響，包括藥物過量、心臟疾病、自殺、慢性肝病等。

專家指出，不同族裔之間預期壽命出現差別，背後原因與是否擁有高品質醫療照護有關。某些族裔民眾的新冠疫苗接種率偏低、從事疫情期間必須留在崗位的低薪勞動工作，也都造成影響。

如果以性別區分，女性2020年預期壽命約為80歲，到了2021年則減少到79歲多，減少約10個月。男性預期壽命在相同期間則減少約12個月，從74歲降至73歲。

根據疾管中心公開資料庫初估數據，民眾自殺案例在2021年約4萬8000件，較2020年增加2000件，自殺率(suicide rate)從每10萬人中平均13.5人自殺，升高到每10萬人裡平均14.1人自殺，相當於2018年時的自殺率。

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