川普文件審閱結束 司法部：設第三主事官已無關緊要

佛州聯邦法官有意指派第三方主事者來審視被FBI搜走的前總統川普所私藏機密文件。(美聯社)

佛羅里達州 南區聯邦法官艾琳•坎農(Eileen Cannon)27日晚發布命令，擬同意川普 提出設置「特別主事官」(special master)的聲請，以保護總統行政特權；不過司法部 29日提交的文件顯示，由於聯邦調查局(FBI)已完成對扣押文件的審閱，其中不排除許多可能具有「總統特權」文件，不論是否設立第三方特別主事官對川普而言都無關緊要。

「特別主事官」本質上是一名外部專家，目的在審查偵查機關依法扣留的物品是否超過搜索票授權範圍，以及要求偵查機關擱置受行政特權保護的文件；坎農法官27日發布擬同意川普陣營設置特別主事官的初步意願書後，要求司法部提供一份關於審查扣押文件進度的說明，預計將在9月3日裁定是否同意設置「第三主事官」。

而司法部提交的說明中指出司法部內部本有設立「文件過濾特別小組」，對所有扣押自海湖莊園(Mar-a-Lago)的文件細緻分類，在遵守程序正義的前提下將所有與本案無關的文件剔除；承辦檢察官會在本周稍晚做出全面回應。

觀察川普陣營提出要求特別主事官介入審查的素材，大部分是涉及「律師-客戶保密協定」及「受總統行政特權保護」的文件；然而，依長期踐行的憲政慣例，「行政特權」通常是用來保護行政部門文件免受「立法或司法部門」傳喚，而不是保護免受「另一行政部門」的調查；因此川普陣營能否成功以此為由主張司法部應歸還受行政特權保護的文件仍有待觀察。

另一方面，坎農特別強調雖然她發布「初步同意」的命令，但這並不代表最終必然會做出「同意聲請」的裁定，也強調司法公正，不會因為她是川普任內被任命就刻意偏袒川普；但讓一些法界人士驚訝的是，坎農並未聽取政府的反對意見，意願便倒向川普，除了在發布初步同意命令後要求川普陣營補齊聲請文件即要司法部提出說明外，司法部未被傳喚出庭說明。