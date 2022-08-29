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跟進加州燃油車禁售令？各州轉型電動車 想「發動」難題多

編譯盧炯燊／綜合28日電
加州25日通過2035年起禁售燃油車的計畫，圖為舊金山一輛汽車正在充電。（美聯社）
加州25日通過2035年起禁售燃油車的計畫，圖為舊金山一輛汽車正在充電。（美聯社）

加州監管機構25日通過2035年起禁售燃油車的計畫，包括新澤西、紐約、賓州等最少15個州或會跟進，這些州一向依隨加州的清潔汽車法規標準，實行嚴格的反汽車污染標準。這15個州連同加州，約占美國汽車市場的三分一，如全部依隨加州新規定，將加快全國向電動車轉型的步伐。

然而向電動汽車轉型的願景能否變為現實還有待觀察。新規則在實踐中是否奏效，將取決於消費者是否接受電動汽車，以及汽車製造商能夠有多快的速度提高清潔汽車的產量，這都極具挑戰性。

此外，一般預期有關法規會面對法律挑戰，從而窒礙政策的推行。法律專家指出，由於加州獲允許自行制定一些污染法規，這個過程遭法律挑戰的機會很大。

加州全面禁絕燃油車的激進做法，成功與否在於電動車的生產速度與範圍，估計未來只有兩個可能：一就是生產效率的提高，更大的市場會壓低電動汽車的價格，另一就是會導致出現更多的生產瓶頸，迫使價格上漲而讓消費者卻步。

由於新規定不能強迫消費者購買製造商現在提供的新電動車，所以如何打動消費者是一個必須解決的問題。

新規則也不會影響加州每年銷售的數十萬輛二手車及輕型卡車，這樣會使一些不願購買電動車的人，繼續長時間使用舊的燃油汽車，結果是更容易造成污染。

負責監督新規則的加州空氣資源局(California Air Resources Board)早前在一份報告中承認，消費者的挑戰是一個重大障礙，許多人對電動汽車的高成本、充電的可用性以及對技術的不熟悉等等，都持謹慎態度。故此資源局官員表明，若市場沒有按照局方所期望的方式發展，會保留修改目標的權利。

目前，電動汽車的平均售價約為6.6萬元，燃油汽車的平均售價為4.8萬元。雖然許多獨立屋屋主可以在車庫安裝充電器，但住在公寓裡的人不一定有這種選擇。加州大學的研究人員估計，到2035年，加州需要190萬個額外的公共充電椿才能實現新目標。

汽車 加州大學 電動車

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