被要求審查挑出涉及種族書籍 奧克拉荷馬教師辭職抗議

兩名女孩在學校共同閱讀，奧克拉荷馬州一學區要求教師審查教室閱讀區書籍，引發熱議。（Getty Images）

奧克拉荷馬州 一學區 基於限制種族與性別議題教學的州法律，要求學區的英語教師審查教室閱讀區書籍，挑出可能「引發問題」的內容，一名教師被投訴接受調查後辭職表示抗議。

諾曼高中(Norman High School)英語教師薩默‧柏伊斯米爾(Summer Boismier)透露新學年開始之前，她就認為教室閱讀區會讓自己惹上麻煩，於是她寫下一段帶有反抗意味的訊息：「(這些是)本州不希望你們閱讀的書本。」另外還附上一組行動條碼，掃描後會引導到申請紐約市布魯克林公共圖書館(Brooklyn Public Library)借書證的網站，該網站訊息顯示，紐約州以外的青少年也能享有借閱其館藏的權限。

結果新學年開始，柏伊斯米爾在學校僅待了一天。一名家長向校方投訴，指控柏伊斯米爾違反新的州法，州法限制公立學校採應會導致學生因為自身的種族或性別而「感覺不適、內疚、痛苦或任何其他形式心理壓力」的課程或教材。

管理人員前往她的班級調查，幾天後柏伊斯米爾便辭去工作表達抗議。

根據非營利新聞組織Chalkbeat的資訊，全美其他35州的議員已經或正在試圖限制種族、偏見及相關議題的教育 。奧克拉荷馬州的法律尤其嚴厲，被認定違法的教師可能因此被吊銷教師執照。

儘管新法在柏伊斯米爾前往諾曼高中任職幾個月前生效，但她大多時間仍忽視法律，如同過去七年般繼續教書，「我認為我們需要有這些艱難的對話，這對我的工作是必不可少的。」

柏伊斯米爾表示長官審查後要求她行政休假，學區則反駁此說法，聲明柏伊斯米爾從未被要求休假或被停職，但確實有被懲戒。

柏伊斯米爾則選擇直接辭職，但她仍打算留在奧克拉荷馬州，繼續從事教育相關工作，「這是我想向那些居於州領導層頂端的人傳達的訊息：我不會離開。」