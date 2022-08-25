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川普遭搜查後首度表態 拜登：未接獲通知

編譯孫梁／綜合24日電

拜登總統24日首度就前總統川普的佛羅里達州海湖莊園被搜查事件公開表態，稱在聯邦調查局(FBI)搜查行動前他接獲「零」通知，表示「我事先沒有接到簡報，絲毫沒有」。

海湖莊園被搜查次日，白宮說，「司法部的調查應不受政治干擾，白宮沒有得到通報，司法部是獨立調查，由執法部門處置。」白宮發言人8月9日曾說，拜登沒有得到簡報，對搜查不知情。

部分共和黨人批評拜登政府，譴責FBI搜查是政治動機，前副總統潘斯表示深切憂慮，要求司法部長加蘭德全面調查。

加蘭德2021年表示，司法部不會將調查中的案件向白宮報告，除非對總統履職非常重要，或是執法部門認為合適；而川普執政期間，卻經常要求司法部調查政敵。

川普的法律團隊22日提出控訴，要求在任命特別法官和第三方介入前，停止審查一切搜查出的文件，以保證機密文件的安全。

FBI的搜查是聯邦調查的一部分，以查處對川普離開白宮帶走機密文件的指控。司法部在調查川普違反與間諜法有關的法規，和處理機密文件不當。FBI取走的20餘箱文件中，包括標為「各類機密、絕密和敏感資料」的文件，共抄走四箱絕密、三箱機密和三箱秘密文件。

但搜查令沒說搜走哪些機密文件，部分文件註有標識，還有照片、手寫紙條及有「法國總統」字樣的訊息，以及川普對其盟友史通(Roger Stone)的赦免令。

國家檔案館2月從海湖莊園取走15箱川普私藏的總統紀錄，FBI證實其中部分為機密。國家檔案館表示，這些文件早在川普2021年月卸任時就應交給國家檔案館，但遲至今年1月才交。

司法部今年4月開始調查川普在海湖莊園處理白宮文件一事，兩個月前川普接到傳票，要求提供他離開白宮時帶走的政府敏感文件。

川普 白宮 司法部

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