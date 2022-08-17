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西部乾旱 科羅拉多河水位新低 亞州、內州限水衝擊農業

編譯陳韻涵／綜合16日電
加州農夫約翰.霍克望著快沒水可灌溉的洋蔥田，圖為2002年的檔案照。美國有七州都仰賴科羅拉多河，聯邦政府準備祭出限用令。（Getty Images資料照片）
加州農夫約翰.霍克望著快沒水可灌溉的洋蔥田，圖為2002年的檔案照。美國有七州都仰賴科羅拉多河，聯邦政府準備祭出限用令。（Getty Images資料照片）

西部大乾旱，科羅拉多河水位降至新低，聯邦政府官員16日要求亞利桑納州和內華達州連續第二年限水，進一步衝擊農業。

美聯社報導，限水將影響此二州明年的計畫，迫使該州決定削減供應哪一方面的水源，以及優先供應城市或農業地帶；除了亞州和內州外，美國的南鄰墨西哥也面臨限水情況。

亞州和內州限水只是仰賴科羅拉多河水資源的七州、4000萬居民縮影，由於各州不理會聯邦政府限水至少15%的最後通牒，缺水州面臨更嚴厲的水資源削減計畫，以免水庫遭超抽。

聯邦墾務局(BoR)局長卡密兒‧圖騰(Camille Calimlim Touton)說：「這些州未回應或採取特別措施以穩定水資源系統。」

圖騰表示，額外限水15%有其必要，以確保水資源分配及水力發電廠不受影響，但若各州仍無法達標，她也無權片面強制執行。

她強調這七州的地方、聯邦官員合作很重要，但自6月要求迄今仍拒絕透露需時多久才能達標。

密德湖蓄水量不及25%

多年來，城市和農田大量從河中取水，使水庫存水變少，也讓水資源變得更稀缺。

歷經20多年乾旱，亞州、內州和墨西哥去年首次面臨強制限水措施。

部分地區的農民取得補償捨棄務農，居民則被禁止養護草坪，但這些措施宛如杯水車薪，全美最大人工蓄水池密德湖(Lake Mead)水位降至新低，目前蓄水量不及25%，就快沒有足夠的水供應胡佛大壩水力發電廠。

限水恐影響城市發展

對亞州、加州、科羅拉多州、內州、新墨西哥州、猶他州和懷俄明州的官員而言，限水不僅是新挑戰也是不受州民歡迎的政策，恐影響城市發展。

科羅拉多河著名的馬蹄彎，從這張2017年拍攝的畫面中，水量仍很豐沛。（Getty...
科羅拉多河著名的馬蹄彎，從這張2017年拍攝的畫面中，水量仍很豐沛。（Getty Images）

今年6月拍攝到的馬蹄彎，水位已明顯下降，可看到大片岩岸露出河面。（美聯社）
今年6月拍攝到的馬蹄彎，水位已明顯下降，可看到大片岩岸露出河面。（美聯社）

亞州官員去年限制農業用水，今年則考慮是否減少仰賴科羅拉多河的史考次岱爾(Scottsdale)和皮歐利亞(Peoria)等城市民生用水；此二城市用水量占全州逾一半；內州官員則將祭出植栽禁令和貼現等措施。

高溫和洛磯山脈融雪減少影響供應加州灣的水資源，維持鮑威爾湖(Lake Powell)及其他科羅拉多河沿線水壩的措施已上路；鮑威爾湖流經格倫峽谷大壩(Glen Canyon Dam)，其發電量每年足以供應100萬到150萬個家庭。

根據16日頒布的限水令，亞州將失去比去年更多的水資源，當時供應量減少18%，時至明年可能少掉21%；亞州水資源官員布沙茨克(Tom Buschatzke)對於各州不願厲行限水而亞州年復一年忍受此困境感到失望。

反觀損失水資源約8%的內州，大多數居民對此無感，因為內州當局回收大多數用於室內的水資源，去年該州損失7%水資源。

科羅拉多河流經7州 （美編王衍智／製表）
科羅拉多河流經7州 （美編王衍智／製表）

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