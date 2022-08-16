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美2053年恐現「極高溫走廊」 心臟地帶將成極熱帶

編譯孫梁／綜合15日電
專家預估，受到極端氣候影響，到2053年像芝加哥等北方大城，每年至少有一天高溫會衝到華氏125度。（Getty Images)
專家預估，受到極端氣候影響，到2053年像芝加哥等北方大城，每年至少有一天高溫會衝到華氏125度。（Getty Images)

非營利研究組織「第一街基金會」(First Street Foundation)15日公布報告指出，從德州和路易斯安納州向北直至芝加哥與五大湖的美國心臟地帶，未來30年將逐漸形成一條「極度高溫帶走廊」(extreme heat belt)，居住在這個地區約1億700萬人口到2053年的體感溫度將超過125華氏度，與加州死亡谷和中東部分地區的高溫類似。

體感溫度 將超過125華氏度

芝加哥大學地理學教授中村登說，美國心臟地帶成為極熱帶特別令人擔憂，農場主將被迫改變種植的作物，會產生很多長期後果。而且極熱帶還帶來巨大的公共衛生隱憂，影響部分地區民眾的生活方式和居住選擇，因為一年裡如果許多天的氣溫超過100度而且沒有條件降溫，人類將極難生存。

「第一街基金會」的氣候模型顯示，在氣候變遷影響下，未來30年內，全國大部分地區每年熱感指數超過華氏100度的天數都會增多；熱感指數是指濕度與氣溫交織下產生的體感溫度。

紐約市立大學社會學教授、「第一街基金會」研究人員波特(Jeremy Porter)說：「無論是普通熱天還是危險的極熱天氣，今後肯定會更多，將影響到每個人。」

超過103度大熱天 將增加到18天

美國和歐洲大部分地區今年夏天極度悶熱，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)公布氣象報告說，今年7月是美國有氣象報告近130年以來第三熱的7月。由於人類持續排放吸熱的溫室氣體，全球氣溫不斷升高，導致極端高溫天氣出現的頻率與強度都增加。

「第一街基金會」研究人員創建「危險因素」(Risk Factor)的模型，通過精準測量地標溫度，並考慮植被覆蓋與濱水等因素對局部地區氣溫變化的作用，結合今後數十年的溫室氣體排放，來預測未來的高溫風險。結果顯示，如今每年平均七天最熱超過103度，到2053年將增加到18天。

極熱帶將覆蓋全美四分之一地區

變化最顯著的是佛羅里達州邁阿密-戴德郡，每年逾103度熱感指數的天數，將從七天增加到30年後的34天，極熱帶將覆蓋全國約四分之一地區。

目前全國50個郡約810萬人口面臨逾125度的高溫指數，2053年將增加到1000個郡的1億700萬人，極熱帶將遠至北方的威斯康辛州南部和芝加哥，這些地區成為極熱帶令人震驚。

高溫 指數 芝加哥

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