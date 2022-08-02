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期中選舉倒數100天 共和黨奪下眾院 民調看好

記者顏伶如／綜合報導
期中選舉進入倒數100天最後階段，多項最新民調顯示，共和黨被看好可望拿下眾院多數席次。(美聯社)
期中選舉進入倒數100天最後階段，多項最新民調顯示，共和黨被看好可望拿下眾院多數席次。(美聯社)

期中選舉進入倒數100天最後階段，多項最新民調顯示，共和黨被看好拿下眾院多數席次；參院方面，部分民調結果顯示，共和黨有機會成為參院多數黨，但也有民調預測民主黨能保住僅有些微差距的參院多數席次。

2018年，民主黨贏得眾院多數席次，2020年大選加上2021年1月兩席喬治亞州聯邦參議員補選，讓民主黨成為參院多數黨；不過，民主黨在國會只擁有些微差距的多數席次，一旦出現跑票，法案表決便面臨卡關。

拜登總統施政滿意度持續走低，政治觀察家對民主黨在今年期中選舉的選情普遍看壞；哥倫比亞廣播公司(CBS)上月31日公布「2022決戰州選情追蹤」(2022 Battleground Tracker)報告顯示，共和黨眾院席次可望增加到230席，民主黨可能縮水剩下205席。

目前民主黨在眾院擁有220席，共和黨則有211席，另有四席因眾議員請辭或過世而空缺。

民調網站FiveThirtyEight選情預測指出，共和黨今年期中選舉贏得眾院多數席次的勝算為83%，民主黨勝算只有17%；預測指出，目前選情緊繃的選區，即使民主黨候選人最後都勝出，加上保住原本民主黨票倉的選區，民主黨還是湊不到足以成為多數黨的席次。

參院方面，FiveThirtyEight選情預測指出，民主黨有機會保住參院多數黨，甚至增加席次；根據估計，民主黨在今年期中選舉贏得參院多數黨的機會為56%，共和黨成為參院多數黨的勝算則有44%。

FiveThirtyEight在報告中分析，參議員選舉競爭激烈，但在幾個關鍵選區，共和黨的候選人實力偏弱，贏得期中選舉的機會並不高，進而影響共和黨的參院席次。

民主黨 參院 共和黨

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