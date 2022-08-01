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「星際爭霸戰」尼柯斯89歲病逝 與寇克艦長一吻寫歷史

編譯徐薏茹／綜合31日電
在電影「星際爭霸戰」中飾演通訊官烏瑚拉的非裔女演員妮雪兒‧尼柯斯30日逝世。（Getty Images）
在電影「星際爭霸戰」中飾演通訊官烏瑚拉的非裔女演員妮雪兒‧尼柯斯30日逝世。（Getty Images）

在經典科幻影集「星際爭霸戰」(Star Trek)飾演初代通訊官烏瑚拉(Uhura)的非裔女演員妮雪兒‧尼柯斯(Nichelle Nichols)30日逝世，享壽89歲。

其子強森(Kyle Johnson)在尼柯斯的官方臉書專頁宣布她離世的消息：「昨夜，我的母親妮雪兒‧尼柯斯因自然因素過世。然而她的光芒，如同如今初次見到的古老星系，將留給我們與未來世代享受、學習、汲取靈感。她有美好的人生，是我們所有人的楷模。」

在劇中飾演企業號舵手「蘇魯上尉」的日裔影星喬治武井(George Takei)在推特發文哀悼：「今天我的心情很沉重，我的雙眼如同妳現在已休息眼中的星星般閃爍，我最親愛的朋友。」

尼柯斯在1966年至1969年期間以「星際爭霸戰」通訊官烏瑚拉一角嶄露鋒芒，她的角色在當時極具開創性，打破非裔女性過去只能飾演黑奴的限制，並與寇克艦長演員威廉薛特納(William Shatner)上演電視史上第一個「跨族裔之吻」(黑人與白人)，造成轟動，在當時可說是前所未見。

除了飾演突破性角色，尼柯斯多年來還擔任美國太空總署(NASA)的招募員，幫助召集少數族裔與女性投入太空領域。

1966年9月8日，初代「星際爭霸戰」在國家廣播公司(NBC)首播，這部影集的演員陣容具有多元的文化種族背景，製作人羅登貝瑞(Gene Roddenberry)想向觀眾傳達一個訊息：在遙遠的未來，在23世紀，人類的多樣性將完全被接受。

尼柯斯曾在1992年的星際爭霸戰展覽表示：「我認為許多人將此銘記在心…當時在電視上所說的是他們慶祝的理由。」

民權鬥士金恩(Martin Luther King Jr.)也是「星際爭霸戰」的忠實影迷，他支持尼柯斯並讚揚她的角色；尼柯斯1967年時曾在一民權運動集會遇見金恩，當時她不打算回歸第二季，「當我告訴他(金恩)我會想念我的同事還有我要離開這部劇時，他非常認真地說『妳不能這麼做』。」

尼柯斯在2008年的一次採訪中回憶與金恩的往事，金恩當時告訴她：「妳永遠改變了電視的面貌，所以妳也改變了人們的想法」尼柯斯表示：「金恩博士的遠見是我人生中的亮點。」

尼柯斯80多歲時仍經常在「星際爭霸戰」相關活動現身，直到2018年開始，才因失智症等健康因素漸漸隱身大眾眼前。

在電影「星際爭霸戰」中飾演通訊官烏瑚拉的非裔女演員妮雪兒‧尼柯斯（右）30日逝世...
在電影「星際爭霸戰」中飾演通訊官烏瑚拉的非裔女演員妮雪兒‧尼柯斯（右）30日逝世。圖為她與電影中的重要角色合影。（美聯社）

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