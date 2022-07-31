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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

肯州水患毀家園 災民清理滿地泥濘

編譯盧炯燊／綜合30日電
肯塔基州洪流退去以後，留下滿地泥濘及雜物，居民抱頭，不知從何處開始清理。(美聯社)
肯塔基州洪流退去以後，留下滿地泥濘及雜物，居民抱頭，不知從何處開始清理。(美聯社)

肯塔基州東部部分地區連日暴雨直至29日稍歇，洪災災民開始清理家園。州長貝希爾(Andy Beshear)30日表示，洪水已造成至少25人死亡，其中最少6人是兒童，但確實死亡人數仍待點算，不排除會有所增加。

貝希爾在中午的災情簡報裡表示，隨著未來數星期持續的搜索行動，死亡數字可能會增加。他又說，搜救人員迄今分別乘坐直升機或船隻在洪澇地區展開了1200多次搜救行動。

救援人員努力進入受災嚴重的地區，其中一些更是美國最貧困的地區，預計情況最為惡劣。

肯塔基州居民康姆斯攬著她十歲的外孫女，望著還泡在洪水裡的家園。(美聯社)
肯塔基州居民康姆斯攬著她十歲的外孫女，望著還泡在洪水裡的家園。(美聯社)

肯州東部部分地區周三(27日)開始下暴雨，在48小時內降雨8至10.5英寸(約20-27厘米)後，周五雨勢有所減弱，但大多數河流的洪峰要在周日才到來。

受大暴雨影響，近2萬名用戶斷電，直至周六仍未恢復。災情最嚴重的是阿巴拉契亞(Appalachia)地區，洪水形成的溪流，從山坡流入山谷及一些洞穴，有些甚至湧出穿過小鎮，吞沒了家庭和企業，並摧毀了車輛，滿目瘡痍。

阿巴拉契亞山區地貌崎嶇，救援工作極為困難，恐須數周才能確認災損情況，小鎮居民周末趁著雨勢暫停而陸續清理家園。

肯塔基州洪流退去以後，居民動手清理滿地泥濘，重整家園。(美聯社)
肯塔基州洪流退去以後，居民動手清理滿地泥濘，重整家園。(美聯社)

總統拜登已宣布聯邦將會撥款，直接救助肯州十多個郡。

除了肯塔基外，洪水也波及西維州南部及維州西部。西維州長賈斯提斯(Jim Justice)宣布該州六個郡進入緊急狀態；維州州長楊京(Glenn Youngkin)也發出緊急聲明，下令官員向受災的該州西南部地區調撥資源。

這是今年夏天暴雨襲擊美國部分地區，造成連串災難的最新一次。科學家警告，氣候變化使天氣災害變得更加普遍及成為新常態。

他們說，氣候變化使地球有如火烤並改變天氣模式，極端降雨變得愈來愈普遍。

俄克拉荷馬大學氣象學家費達度(Jason Furtado)說，美國目前正展開一場極端天氣戰爭，溫暖的大氣會容納更多的水蒸氣，意味著產生更多的強降雨。

肯塔基州豪雨成災，援救人員駕橡皮艇把居民撤往安全地區。(路透)
肯塔基州豪雨成災，援救人員駕橡皮艇把居民撤往安全地區。(路透)

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