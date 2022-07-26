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俄挾「氣」報復？ 北溪1號輸氣量剩兩成

編譯孫梁／綜合25日電
俄羅斯為報復西方經濟制裁，將減供輸往西歐的天然氣，圖為在德國登陸的天然氣管線。(美聯社)
俄羅斯為報復西方經濟制裁，將減供輸往西歐的天然氣，圖為在德國登陸的天然氣管線。(美聯社)

俄羅斯25日宣布將進一步減少對歐洲的天然氣供應，北溪一號的渦輪機重新安裝後，天然氣供應自27日開始將削減，從目前管線輸送量的40%降至20%。

歐洲官員和分析人士認為，俄總統普亭是將天然氣武器化，以報復受到的經濟制裁和削弱西方對烏克蘭的軍事與資金援助，繼續維持部分天然氣供應，則是利用對歐洲能源安全的影響來加深歐洲的政治分歧。布魯塞爾Bruegel經濟智庫的研究人員說，俄羅斯是玩戰略遊戲，減少供應而不是完全切斷，既可操縱市場又有能最大化其地緣政治優勢。

歐洲天然氣的批發價25日上漲12%，每百萬瓦時(MWh，千度)達183美元，今年迄今已漲價逾一倍，預計冬季前還會繼續上漲。

俄羅斯減少供應導致歐洲在冬季前難以儲備更多的天然氣，可能被迫實行能源配給制，使歐洲經濟跌進衰退。德國制定了消費者、醫院和其他重要部門的天然氣配給計畫，對依賴天然氣的化工行業的許多企業而言，配給制意味著停產、裁員和顛覆全球供應鏈。

德國Ifo研究所表示，德國7月的經濟因天然氣短缺和能源價格飆升而蒙上陰影，德國正站在衰退的門檻。國際貨幣基金(IMF)估計，如果北溪管線完全停供，匈牙利的經濟將下跌6.5%，義大利下跌5.7%，奧地利和德國下降3%。

俄羅斯上月以制裁導致渦輪機被困在加拿大為由，將北溪管線的供氣減至40%，本月初完全停供以進行維修，上周開始部分恢復。但普亭表示，對俄羅斯的制裁將導致天然氣供應再減。

歐洲政府官員表示，莫斯科先前以更換渦輪機為由。來因應德國的「經濟攻擊」批評。德國經濟部認為，北溪管線的天然氣供應沒有技術障礙，有備用的渦輪機隨時可用。俄羅斯需要的進口渦輪機，德國上周已完成批准西門子公司出口的文件，西門子也表示可立即發貨，但俄羅斯沒有提供海關文件。

克里姆林宮發言人駁斥俄減少供應是干預天然氣價格，以獲取政治影響力，表示「俄羅斯是負責任的天然氣供應商」。

俄羅斯為報復西方經濟制裁，將減供輸往西歐的天然氣，圖為在德國登陸的天然氣管線。(...
俄羅斯為報復西方經濟制裁，將減供輸往西歐的天然氣，圖為在德國登陸的天然氣管線。(美聯社)

天然氣 德國 俄羅斯

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