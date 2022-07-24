我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

中企狂買佛州農地 德桑提斯：是個大問題

編譯洪毅／綜合23日電
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

被視為共和黨保守派大將的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)22日在福斯新聞(Fox News)節目「英格拉姆視角」(The Ingraham Angle)上表示，中國企業在美大舉購買土地，包括他眼皮下的佛州「是個大問題」；德桑提斯在節目上承諾，佛州不會放任此事不管。

在當天的節目上，主持人勞拉·英格拉姆(Laura Ingraham)說，中國企業大舉在美國購買房產及農地，在佛州也不例外，已引起愈來愈多關注；對此，代表共和黨參選總統的呼聲僅次於川普的德桑提斯表示，這「是個大問題」。

德桑提斯說：「我認為不應該讓他們得逞，這當中的問題在於，這些企業都與中國共產黨有瓜葛，他們真正在做些什麼事情，並不總是光明磊落的，因此我覺得這是個大問題。」

德桑提斯有意參選2024總統的共和黨初選，聲勢急追川普，觀察人士指，因此德桑提斯的各種政治立場都值得注意，尤其是中國事務。

德桑提斯以佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)禁止孔子學院進駐該市高等學府，以阻止中共的潛在外宣影響為例，表示他會致力於切斷伸進陽光之州的流氓政權的影響觸角，例如中國共產黨。

德桑提斯表示，州政府接下來可能將在下個會期時，與議會討論退休養老基金的投資，這項法案可能就會與中共有關；德桑提斯的意思，可能是會阻止基金直接甚或間接投資中企、特別是與中共有關聯的中企。

德桑提斯說：「我們做的事情可能未必算是很多，但是我們希望能夠確保切斷(與中共)的瓜葛，我們不能為我們的頭號對手注資。」

這已非德桑提斯首次談及中共影響；佛州通過有爭議的「父母教育權利法案」(Parental Rights in Education Bill)，招致迪士尼(Disney)表態反對後，德桑提斯則反擊迪士尼屈從中共，還在電影「花木蘭」中，對壓迫新疆民眾的主使者表示感謝。

當天的訪談中，英格拉姆也問及近日結束的一系列國會暴動事件聽證會；對此德桑提斯表示，美國民眾的生計陷入麻煩，是大家首要關注的問題，而聽證會卻是在「轉移拜登政府的問題」，這是「不會發生效果的」。

德桑提斯 佛州 中共

上一則

金融時報：波洛西訪台 北京暗示軍事回應

下一則

全美97%郡中產階級 難扛高房價

延伸閱讀

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」
總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗

總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗
2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大

2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大
總統大選鋪路？2個州長戰爭 紐森競選廣告打到佛州

總統大選鋪路？2個州長戰爭 紐森競選廣告打到佛州

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」