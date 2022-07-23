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懷州初選不樂觀 麗茲‧錢尼：保護國家免受川普侵害最重要

記者胡玉立／綜合報導
已連任三屆的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼因為反對前總統川普，恐將在8月16日的共和黨初選中，敗給川普支持的挑戰者海格曼。但有人鼓勵她2024年出馬競選總統。(美聯社)
已連任三屆的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼因為反對前總統川普，恐將在8月16日的共和黨初選中，敗給川普支持的挑戰者海格曼。但有人鼓勵她2024年出馬競選總統。(美聯社)

連任三屆的共和黨共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在國會暴亂調查委員會擔任副主席，她對川普毫不留情的批判，恐將在短期內導致她的政治「滅亡」；懷俄明州8月16日共和黨初選，錢尼的許多盟友已準備接受錢尼將敗給川普支持的挑戰者海格曼(Harriet Hageman)。與此同時，錢尼團隊普遍認為，此刻的非正統戰略，或許有助錢尼在2024年總統大選占據更有利位置。

現年55歲的錢尼，尚未最終敲定與2024年大選有關的任何決定，她也沒有排除以共和黨人或獨立人士身分參選總統。22日她接受美國廣播公司(ABC)採訪表示，「最重要的是保護國家免受川普侵害」，至於是否角逐白宮寶座，「以後」會決定。

川普兩年前在懷俄明州取得歷來最大勝利，錢尼支持者了解她在懷州面臨的政治兩難；談到錢尼堅定批判川普，懷州代表及錢尼盟友布朗( Landon Brown)表示，「她知道她正在懷俄明州政壇向自己開槍，但我可以看到她會在更大地方開花結果」。

身為前副總統迪克．錢尼(Dick Cheney)的女兒，麗茲‧錢尼可能是共和黨一小群「反川」者中最出名的一個。由於大多數共和黨選民仍支持川普，很少有人相信一位直言不諱的反川者最終會在共和黨總統初選中獲勝。

美聯社指出，雖然錢尼盟友對她的長期未來持樂觀態度，但錢尼鐵定也想避免8月在家鄉選舉中呈現爆炸性失敗；不過，這並不容易。錢尼持續面對可信的死亡威脅，被迫放棄傳統拉票活動，並將集會和市民大會改成不對外公開。

錢尼基本上已被懷州共和黨開除黨籍；該黨去年投票譴責錢尼、不承認她是共和黨人。當地共和黨辦公室為海格曼和許多其他共和黨參選者提供庭院標誌，就是沒有錢尼的份。在別無選擇情況下，錢尼向民主黨人求助；她的競選網站現在有個鏈接，允許選民填表，將初選所屬政黨改為共和黨。

懷州註冊民主黨人、退休心理學家施洛德(Dean Schroeder)已打算改註冊共和黨初選，好投票給錢尼。他說，錢尼在國會暴亂調查委員會中的領導，讓他留下深刻印象，懷俄明州共和黨占多數，錢尼是否在懷州花更多時間可能並不重要。施洛德指出，「大部分人不會投給她，大部分人也不在意她到底有沒有華麗參選；所以，我不知道這(初選)對她有什麼傷害。我就是因為她在華府的表現而決定支持她的完美案例」。

但錢尼的部分盟友也懷疑，是否有夠多的民主黨交叉選票可以讓錢尼在8月初選中過關。支持錢尼的前州最高法院法官凱特(Marilyn Kite)說：「我希望她能成功，如果不成，從長遠來看，信守誓言或許確實更重要。」

共和黨 懷俄明州 川普

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