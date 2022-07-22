「總統沒和我談」 波洛西拒證實訪台 美憂中國設禁飛區

傳國會眾院議長波洛西8月將訪台，她21日拒絕證實有訪台行程。(美聯社)

國會眾院議長波洛西 21日拒絕證實是否訪問台灣，另稱拜登 總統沒有直接與她談及訪台問題，但官員指出，種種跡象透露，美國軍方認定中國一定採取嚴厲行動。

美國一名官員向有線電視新聞網(CNN)表示，拜登政府關注的是，中國可能在波洛西訪台前宣布在台灣上空設立禁飛區阻止她，如此勢將加劇台海緊張，因為美國及台灣一定會作出反應。

波洛西在國會的例行記者會表示，基於安全考量，她不會事先討論出國訪問的行程；「各位可曾聽我說過要不要去倫敦？因為安全會出問題。」

英國金融時報早前指波洛西計畫8月訪問台灣，消息立即引發中國強烈反應。拜登總統20日也表示，軍方認為她此刻訪台並非是個好主意。

波洛西在記者會上回應有關拜登的說法時表示，總統沒有告知她不要去台灣，「我沒有從總統那裡聽到(這樣的說法)。」不過她暗示五角大廈擔憂北京會攻擊她的座機，不讓它在台北降落。

她說，「我認為總統的意思是，也許軍方害怕我們的飛機會被中國擊落，或是出現類似的事情，但具體情況我也不知道，我沒看到，我沒聽見。」

在傳出波洛西8月訪台後，中國反應激烈，先是外交部嚴詞警告美方承擔一切後果，官媒及鷹派人物也發聲附和。環球時報前總編輯胡錫進更嗆聲，要解放軍派遣戰機「伴飛」波洛西專機穿越台灣。

最近幾個月，中國戰機已多次進入台灣防空識別區，儼然成為新常態。

參謀首長聯席會議發言人巴特勒(Dave Butler)表示，軍方「總體上」向決策者簡報軍事評估，「我們討論對手可能會做什麼，也討論後勤計畫及準備情況。」但他拒絕透露參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)是否與波洛西討論過訪台計畫。

兩名消息人士稱，國務院 也表示擔憂，國務院發言人普萊斯(Ned Price)在回應媒體時表示，目前為止，波洛西訪台仍是個「假設性」問題，故不會有任何建議，但重申拜登政府仍然堅持一個中國政策，另美國與台灣沒有外交關係，但有「強大的非官方」關係。

波洛西表示，美國展現對台灣的支持很重要，然而美國不曾說過支持(台灣)獨立，這要由台灣自行決定。