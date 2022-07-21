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升息+通膨壓力大 房貸需求22年新低

記者張聲肇╱綜合報導

利率和高通膨對房市健康構成「致病雙高」，消費者受不了這雙重壓力，抵押貸款銀行業者協會20日表示，上周房貸需求比前一周下跌逾6%，降至22年來的新低點。

申請購屋案也比前一周少7%，比去年同期更少了19%，本來還競相出價的買方，看到比元月高出一倍的利率，無不謹慎考慮自己的購買力。

協會經濟學家Joel Kan說，不論向政府或向一般銀行貸款購屋的人數都下降，因為經濟展望趨弱、高通膨率、個人付款能力，都對購屋需求造成衝擊。

利率每周浮動，對購屋人的影響，還不如貸款市場的長期趨勢，利率還可能更漲，讓不少有意購屋者猶豫不前。頭期款預付20%的65萬元以下30年抵押貸款固定利率上周從5.74%升為5.8%，另加0.65%(前一周0.59%)手續費。去年同期，30年固定利率才3.11%。

對利率變化更敏感的再融資需求，上周也比前一周下跌4%，比去年同期下跌80%，申請件數也跌到22年的低點。不過，再融資申請案占總房貸案的比率，則從前一周30.8%增為31.4%。

本周房貸利率變動不大，不過聯準會下周可能宣布再升息75個百分點，債市的變動會帶動房貸市場跟進，這是全球各地央行升息打擊通膨的連帶後果。

抵押新聞日報(Mortgage News Daily)執行長葛蘭姆(Matthew Graham)說，市場消化聯準會27日的宣布後，這是難免的，而歐洲央行21日同樣的政策宣示，也可能對美國利率造成一陣不小的騷動。

利率 貸款 央行

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