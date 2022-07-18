暖化助長蟲害 死亡谷千年「刺果松」瀕亡

死亡谷國家公園上百棵的刺果松受到乾旱影響，已出現危機。(Getty Images)

千年來，堅忍不拔的刺果松(bristlecone pine)在死亡谷國家公園(Death Valley National Park)直直挺立，在地球最惡劣的環境之一裡見證幾世代的物換星移，然而2018年，聯邦林務局(U.S. Forest Service)生態學家康斯坦斯·米勒(Constance Millar)在死亡谷海拔最高的望遠鏡峰(Telescope Peak)步道 上，發現上百棵已經死亡和奄奄一息的刺果松在她眼前不斷延伸。

樹木的針葉呈現火紅的橙色，樹皮灰白，米勒估計望遠鏡峰刺果松林約60%至70%受到危害，「就像是來到謀殺現場」。

米勒與其他研究員今年春季發表一份研究，顯示美西1200年來最嚴重的乾旱使這些古老樹木嚴重受損；從前認為對刺果松不構成威脅的小蠹蟲(bark beetles)，如今卻帶來致命的打擊。

即使歷經千年來各種破壞與災害的磨難，研究證實，人為造成的氣候變遷 非這些古樹所能承受，上升的氣溫導致小蠹蟲大量繁衍，威脅刺果松並削弱其自我防禦的能力。

刺果松保有千年氣候紀錄 科研價值極高

活了千年的刺果松有著極為寶貴的研究價值，透過樹木的年輪，研究員能夠重建地球幾千年前的氣候紀錄，揭曉火山爆發的時間點、乾旱延續的時長，甚至能研究太陽磁暴。

除了保存地球的歷史，刺果松還是人類探討未來的鑰匙，這些古樹記載溫室氣體、氣溫上升、天氣變遷模式與生態系統改變之間的相互作用，讓科學家得以預測全球暖化 的未來變動。

米勒表示：「失去這些樹木將使這些自然檔案消失，我希望大眾能瞭解這將會是多麼大的損失。」

發現望遠鏡峰的災難後，米勒立即連絡昆蟲學者芭芭拉·本茨(Barbara Bentz)前往探勘，兩人計畫8月重返死亡谷，更徹底評估刺果松的狀況，並擬定搶救樹木的策略；他們正在研發以樹木的自然防禦能力為基礎的化學驅蟲劑，以保護高價值樹木群；同時調查全美所有的刺果松林，尋找能夠幫助其生存的基因變異。