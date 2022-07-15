物價飆高 食物銀行又排長龍 求助家庭比疫前更多

全美各地的食物銀行需求大增，鳳凰城一處食物銀行的志工正在協助遞送食物。(美聯社)

受美國通膨率處於40年來的最高水平，汽油能源上月價格飆升，住屋成本也快速上漲，聯邦新冠疫情 援助結束等因素衝擊，許多工薪家庭經濟負擔加重，被迫尋求救濟來餬口；全美各地的食物銀行(施粥所)長龍再現，很多求助者是第一次尋求慈善食物。

美國施粥所聯盟(Feeding America)執行副總裁兼營運長費茲傑羅(Katie Fitzgerald)表示，聯邦救濟計畫所提供的食物持續減少，雜貨店的捐贈也縮水，現金禮物卡也沒有像以往那樣多，但求助的家庭未因疫情紓緩而減少。

她表示，民眾的需求曾在去年底一度下降，但隨著通膨率持續飆升，不少家庭難以應付，情況比新冠疫情爆發前更甚。

施粥所人員說，全美各地食物銀行的求助數字上升，估計到8月時情況也不會好轉。

亞利桑納州鳳凰城食物銀行的主要配送中心，在6月的第三個星期向4271個家庭分發了食品包，比去年同期的2396個家庭增加了78%。

負責人說，每個工作天都有900多個家庭在配送中心排隊等候緊急食物盒，裡面裝滿了罐頭豆類、花生醬及大米等商品。也有當地超市提供麵包、胡蘿蔔及豬肉等，每個家庭可領取總值約75元的食物。

德州休士頓食物銀行是全美最大的，現在每天平均發放61萬磅食物，疫情大流行前每天約為50萬磅。

施粥所的高管指出，需求爆增令他們措手不及；洛杉磯 地區施粥所首席執行官弗特(Michael Flood)說，他們去年曾預計隨著疫情放緩，2022年的需求會下降，然而突如其來的通膨問題，各類物價狂飆，使不少受薪家庭開支超出預期，反變成入不敷支。

洛杉磯食物銀行在今年前三個月捐贈了約3000萬磅食品，遠高於2020年首季度疫情爆發時的2200萬磅。

路易斯安納州 一家食物銀行表示，有10%是第一次到來領取食物。

鳳凰城的食物銀行外，數百個家庭在幾條車道上繞行成為長龍，其中一名女子說，以前從未來過食物銀行，因為丈夫能養活一家六口，但現在若無一些幫助，日子真的很難維持。