「我出於懊悔」Uber前首席說客認洩密

揭露優步擴張內幕的吹哨人麥甘，承認是他因羞愧而洩漏。（取自衛報YouTube）

國際調查記者聯盟(ICIJ)公開大量文件，揭露優步(Uber)為求快速擴張，不惜以旗下司機遭受暴力為「祭品」後，優步前歐洲、中東、非洲地區(EMEA)首席說客麥甘(Mark MacGann)在媒體前公開露面，承認12萬4000份文件，就是由他洩密的。

麥甘自1990年代初期以來，就從事科技、通訊、金融等行業的說客，於2014年至2016年間擔任優步的EMEA首席說客，近日接受衛報(Guardian)訪問時表示，他成為吹哨人的動機「相當程度上是出於懊悔」，因為「優步蓄意的無視法制，自己曾參與其中」。

優步在歐洲的業務，曾碰上如違反當地計程車業法規等問題，最終得以開展業務的關鍵之一，就是麥甘的大力遊說；麥甘表示，這曾經是一段「令人陶醉」的工作經驗，因為當時優步是科技業的明星，得到各界萬般寵愛，讓他在遊說過程中，得以周遊在歐洲最重要的領導人之間。

但是麥甘表示，為了讓優步業務快速擴張及消除監管障礙，優步不吝於做出許多不道德、甚至有違法之虞的行為，例如若當地計程車業者抗議優步時，就組織優步司機發起抗爭，儘管此舉很可能讓優步司機陷入暴力的危險，而他自己則有優步的保鑣。

麥甘還說，為了招聘更多司機，優步不惜向許多低收入 駕駛擘畫許多偉大願景，例如經濟自由或是社會地位提高等，「但事實並非如此，我們形同是在撒謊」。

麥甘表示，當時優步最念茲在茲的事情，就是用一切手段戰鬥，哪怕是不合法，或是要砸錢，還是要動用權力去影響、去破壞某些事情都在所不惜，只用爭取當地經營，然後擴張業務。

麥甘還說，他相信優步當時的員工是真心的有一股熱血夢想，但就是過於熱情、用力過猛；而這種熱忱，竟導致優步漠視他人的生命安全，而他則對曾經參與其中表示作嘔及羞愧。