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國會暴亂調查聽證 川普前策士班農心意變 將出席作證

編譯陳韻涵／綜合10日電
國會暴亂眾院特別調查委員會本周聽證會，前總統川普（左）的前策士班農（右）改變心意願作證。（Getty Images）
國會暴亂眾院特別調查委員會本周聽證會，前總統川普（左）的前策士班農（右）改變心意願作證。（Getty Images）

國會暴亂眾院特別調查委員會本周將舉辦兩場聽證會，一場確定於12日早上召開，並計畫在14日晚黃金時段舉行另一場，聚焦極右派極端主義團體謀畫並討論如何動用軍方查扣投票機；另外，前總統川普的前策士班農(Steve Bannon)改變心意願作證，並已取得川普同意解除行政特權。

眾院委員會表示，兩場聽證會將聚焦川普任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)提供的證詞內容，以及右派極端主義團體意圖動員軍方查扣投票機等。

據擔任委員的民主黨加州眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)表示，班農在川普免除他的行政特權後，將出席作證。

班農的律師卡斯特洛(Robert Costello)日前寄信通知委員會，川普已免除班農的行政特權，讓原先不願作證的班農改變心意，願意出席作證。

卡斯特洛在信中指出，班農偏好公開作證；但羅芙根表示，聽證會將閉門進行。

羅芙根說：「這會進行很久，我們希望所有問題都得到答案，無法透過直播方式辦理，我們準備很多問題要問班農。」

路透報導，川普向來以「沒有任何支持者出面作證」自豪，而在川普寫給班農的信中，川普自述免除班農的行政特權，是因為「看盡班農等人受到不公平對待」。

班農是右翼媒體要角，2017年擔任川普的首席策士，他18日將過堂，因他拒絕作證或提供文件而被控兩項刑事罪名。

聽證會聚焦2極右派如何密謀

另外，馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)10日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說，國民將得知川普、挺川律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)和前國安顧問佛林(Michael Flynn)等人於2020年12月18日討論動員軍方查扣投票機的內容。

鮑威爾和川普的律師團指控Dominion和Smartmatic投票機違法竄改投票結果以利拜登，但未提供任何證據；Dominion和Smartmatic已對協助散播選舉舞弊假消息的「福斯新聞」(Fox News)等保守派媒體提告。

拉斯金將主導12日聽證會進行，聚焦極右派極端主義團體去年1月6日國會暴亂當天前進國會的的陰謀；「驕傲男孩」(Proud Boys)領袖塔里歐(Enrique Tarrio)和「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Elmer Rhodes)在國會暴亂前會商，被依共謀暴亂罪起訴。

國會暴亂眾院特別調查委員會12日將聚焦「驕傲男孩」首領塔里歐和「守誓者」創辦人羅...
國會暴亂眾院特別調查委員會12日將聚焦「驕傲男孩」首領塔里歐和「守誓者」創辦人羅茲(見圖)在國會暴亂前的密謀行為。（美聯社）
國會暴亂眾院特別調查委員會12日將聚焦「驕傲男孩」首領塔里歐(見圖)和「守誓者」...
國會暴亂眾院特別調查委員會12日將聚焦「驕傲男孩」首領塔里歐(見圖)和「守誓者」創辦人羅茲在國會暴亂前的密謀行為。（美聯社）

川普 投票 眾院

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