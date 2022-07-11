人權爭議為油轉彎？拜登中東行 難脫川普政策

拜登總統在競選時，強烈批評沙國王儲穆罕默德指示殺害華郵異議專欄作家卡舒吉，美沙關係在拜登上任後，跌入谷底。(路透)

拜登 總統在2020年大選競選期間高舉人權大旗，似乎有意展現出將與前總統川普 不同的中東政策；但是在油價飆漲，拜登致力於跨大西洋聯盟的歷史，以及美國將中國視為全球自由民主秩序的威脅等背景下，進入白宮的拜登要在中東有什麼特殊作為，難以期待。

拜登將在13日啟程訪問中東，第一站為以色列 ；在競選的時候，拜登曾經批評川普放任以色列在約旦河西岸拓墾定居點，另外，巴勒斯坦裔美籍半島電視台記者阿克萊(Shireen Abu Akleh)5月遭到槍殺，極可能由以色列士兵所為。

但是拜登就任總統後，對以色列的政策沒有太大調整，沒有新的以巴和平藍圖，要求以色列停止拓墾似乎莫可奈何，還對川普承認以色列對戈蘭高地(Golan Heights)擁有主權一事保持緘默，儘管該舉動已翻轉美國半世紀的外交政策。

沙國王儲涉卡舒吉命案惹議

沙國王儲穆罕默德。(路透)

拜登下一站是沙烏地阿拉伯，將與沙國國王沙爾曼(King Salman)及其王儲、實際統治沙國的穆罕默德(Mohammed bin Salman)會晤；後者曾經應在2018年指使殺害華盛頓郵報記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)。

拜登在競選總統時，曾痛罵穆罕默德此舉讓沙烏地阿拉伯變成「被排斥的國家」(Pariah state)，並矢言就任後要重新審視與沙國的關係，要沙國為其人權紀錄「付出代價」，翻轉川普就算無視暗殺事件，還稱穆罕默德為「偉大盟友」的作為。

油價飆、通膨 對沙態度軟化

儘管白宮極力淡化有關「增產石油」的論述，但是拜登對沙烏地阿拉伯態度的軟化，幾乎可以肯定與此有關：拜登批評沙國時，國際油價每桶41元，現在則是105元；油價高漲及促使的通膨，正不斷傷害美國民眾的荷包。

另一個重要原因是，在冷戰期間從政的拜登，更珍惜與歐洲、北約、日本等盟友交往，儘管拜登與所有1970年以後的以色列總理都會晤過，但是終非個人深交，再加上中國對自由民主的威脅，都讓中東的重要性被讓位於歐洲及亞太地區。

在這樣的背景下，拜登中東行的象徵意義，即傳達美國依然將長期珍視此地區的訊息，更大於實質性的內容；布魯金斯研究所(Brookings Institution)中東學者薩克斯(Natan Sachs)就說，拜登似乎還是得「混亂地延續」川普的中東政策。