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挑釁？美參議員訪台 解放軍機又越台海中線

編譯中心／綜合8日電
中方戰機8日飛越台灣海峽中線，台北譴責這是挑釁行動。(美聯社)
中方戰機8日飛越台灣海峽中線，台北譴責這是挑釁行動。(美聯社)

在美國參議員訪問台北與蔡英文總統會面之際，中國戰機8日越過敏感的台灣海峽中線，台北方面猛烈抨擊這是一種挑釁。

台北國防部表示，中方飛機「蓄意越過海峽中線挑釁，嚴重破壞地區和平穩定。」並說，台方空軍「強行驅逐」中方飛機並開啟地對空導彈以「監視」局勢。

台海中線是大陸和台灣之間的非官方緩衝區，通常軍用飛機會貼在各自的一側飛行，但有時中方戰機會越過中線，就像2020年美國官員正在訪問台灣，中方所做的那樣。

台北消息人士告訴路透，中方戰鬥機在航道北部越過台灣海峽中線，並補充說這架飛機沒有進入台灣領空。消息人士稱，中方飛機很少穿越非官方緩衝區，尤其是來自台灣西北部。

該人士稱，這架飛機直接飛越中線，然後「盤旋」執行戰術行動，並補充說，台方緊急出動戰機攔截中方飛機。「這是一個明確的挑釁信息」，該人士說。美國訪問台北的包括資深共和黨參議員史考特，他是參院軍事委員會成員。

周五早些時候，中國軍方表示已在台灣周邊海域和空域舉行聯合戰備演習、巡邏和作戰演習。中國國防部發言人吳謙在一份聲明中說，此次演習由解放軍東部戰區宣布，是為應對美台「勾結挑釁」而組織的。

周五在台北與蔡英文會面後，史考特告訴記者，他認為俄羅斯入侵烏克蘭後，「世界已經發生了變化」。他說：「我們都必須讓自己處於能夠確保捍衛我們都相信的自由的位置。」「我確實認為，如果台灣參加RIMPAC會有所幫助，我希望未來能達成此事。」

環太平洋演習被稱為 RIMPAC，被稱為世界上最大的國際海上演習，最新的一次演習於上月底開始，有 26 個國家參加了夏威夷和南加州周圍的演習。

在美國參議員訪問台北之際，中國戰機飛越台灣海峽中線，圖為美國勃克級導彈驅逐艦與海...
在美國參議員訪問台北之際，中國戰機飛越台灣海峽中線，圖為美國勃克級導彈驅逐艦與海防隊艦艇結伴通過台海的資料照片。(路透)

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