「教父」火爆長子 男星詹姆士肯恩82歲辭世

在電影「教父」裡飾演家族長子的詹姆士卡恩，6日以82歲高齡辭世。(路透)

飾演「教父」(Godfather)電影 裡脾氣火爆黑道家族長子的詹姆士肯恩(James Caan)，6日辭世，得年82歲；他的經紀人德爾皮亞諾(Matt DelPiano)7日宣布肯恩去世，但未提到死因。

德爾皮亞諾說，肯恩是「最偉大的演員之一。他不僅是我們演藝界見過的最佳演員之一，他還是風趣、忠誠、關愛他人，也為人所愛的人。我和他交往總是友情重於事業。痛失良友。懷念多年來和他共事的點點滴滴。」

肯恩主演的電影「戰慄遊戲」(Misery)導演 萊恩諾(Rob Reiner)推文表示，「我最喜歡和他共事。我所認識的猶太人當中，他是唯一用繩圈牛的技術嫻熟到淋漓盡致，算得上一流的。」

在電影「教父」裡飾演家族長子的詹姆士卡恩(右二)，6日以82歲高齡辭世。圖為教父電影1972年馬龍白蘭度(左二)和艾爾帕西諾(左)的宣傳照。(Getty Images)

肯恩讀密西西比州立大學時打美式足球，在拍戲場所，總是笑話不斷，演出時靠運動員的體態和健壯的體格，總是笑臉迎人，迷倒眾生。他漫長的演藝生涯中，不乏吸毒、大發脾氣甚至違法的紀錄。

名導演柯波拉1960年代就看上他，先請他當「雨人」一片的男主角，拍「教父」系列時，更把教父家族長子桑尼的角色交給他，他把黑道老大殺人不眨眼的狠角色演得淋漓盡致，最後自己在電影中也死於亂槍下。

片中他在公路收費站遭圍剿的鏡頭，讓觀眾印象深刻到，他說過了幾十年，街上碰到的陌生人還會提醒他，不要靠近要收費的公路。

在電影「教父」裡飾演家族長子的詹姆士卡恩，6日以82歲高齡辭世。(路透)

詹姆士肯恩在「教父」中扮演馬龍白蘭度之子，讓他獲得當年奧斯卡最佳男配角提名 ；之前，他已是電視螢幕上的大明星，曾獲艾美獎最佳演員提名。

不過，1980年代，肯恩的演藝生涯進入困頓期，先是吸毒，1981年妹妹芭芭拉以38盛年死於血癌，更令他悲痛欲絕。直到1990年和凱西貝慈共同主演「戰慄遊戲」，才恢復大牌演員的盛況。

肯恩一生有過四次婚姻，遺下一女三子。