芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊

伊利諾州海嵐公園市的居民6日紛紛回到國慶日槍案現場憑弔致哀，難以置信。(Getty Images)

屋頂找到83彈殼 死亡恐增

美聯社報導，伊利諾州檢調人員6日表示，海嵐公園市(Highland Park)槍擊 案槍手克里莫(Bobby Crimo)6日出庭，他向警方坦承4日從屋頂朝國慶遊行 人潮發射大量子彈，之後逃往威斯康辛州麥迪遜市(Madison)考慮進行第二次濫射，後因準備不足折返伊州 ；警方在屋頂現場找到83個彈殼和三個彈匣，並表示死者人數恐再攀升。

海嵐公園市國慶日遊行濫射槍案的現場，據警方指出，凶嫌克里莫是從上方紅色建築的屋頂朝下開槍行凶。(歐新社)

湖郡重大犯罪特別小組發言人科維利(Christopher Covelli)6日在記者會上表示，克里莫向警方承認，他趁芝加哥郊區展開國慶日遊行，從一棟建築頂樓朝人群開槍。

湖郡的州助理檢察官迪倫(Ben Dillon)在法庭中表示，槍手從逃生梯爬到建築頂樓，從上往下觀看海嵐公園遊行，並鎖定對街群眾開火。克里莫在屋頂留下83個彈殼和三個彈匣，隨後他偽裝成女性混入人群逃離現場，潛往威州麥迪遜市。

法官裁定兇嫌不准交保

海嵐公園市濫射槍案，當地法院7日進行過堂庭訊。涉案凶嫌克里莫，透過視頻接受庭訊。(美聯社)

海嵐公園市國慶日遊行濫射槍案，當地法院7日進行過堂庭訊。坐堂郡法官Potkonjak(左)，裁定涉案凶嫌克里莫，不准交保，還押候傳。(美聯社)

科維利指出，克里莫認為準備不足，無法在威州發起第二次攻擊，因此折返伊州，遭到逮捕。

調查人員審問克里莫並調查社群媒體頁面，但仍無法確定其動機，也未找到針對受害者族裔、宗教等其他因素犯案的跡象；科維利表示，法官6日裁定克里莫不准交保。

身邊有步槍及60發子彈

科維利認為，克里莫並未事前籌謀要在威州發動第二次攻擊，而是逃到威州看到另一場國慶慶祝活動，才「認真考慮」要採取行動；克里莫丟下一把在伊州作案的半自動步槍，但他身邊還有另一柄類似步槍與約60發子彈。

警察事後在距海嵐公園市約135哩外的威州米道頓(Middleton)發現克里莫的手機。海嵐公園市槍擊案後，許多鄰近城市取消遊行和煙火活動，但麥迪遜市的多數活動依舊照常舉行。

麥迪遜警長巴恩斯(Shon Barnes)6日在記者會中表示，聯邦調查局(FBI)4日傍晚曾敦促該警局準備特別警力防範，因為調查人員認為槍手可能在該區出沒；不過巴恩斯表示，當時沒人警告他，槍手恐再發起攻擊。

科維利表示，槍擊案部分傷者傷勢危急，他說死亡人數恐會再攀升。

克里莫6日身穿黑色長袖上衣，透過視頻出庭，檢察官闡述槍擊案時，克里莫告訴法官他沒有律師，此外話並不多，之後他獲派一名公設辯護律師。

伊利諾州湖郡檢察官萊因哈特(Eric Rinehart)對於是否起訴克里莫父母保持開放態度，並稱因調查仍在進行中不願回答；克里莫雙親的律師則回應，他們不擔心會因兒子案件遭起訴。