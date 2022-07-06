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癌症患者染新冠逾450天最久 病毒突變數次

記者張聲肇／綜合報導
康州一名60多歲的淋巴腫瘤患者感染新冠病毒超過450天，體內的病毒已突變了好幾次，這是目前所知染疫最久的新冠病患。圖為一名護士察看檢測結果。(路透)
康州一名60多歲的淋巴腫瘤患者感染新冠病毒超過450天，體內的病毒已突變了好幾次，這是目前所知染疫最久的新冠病患。圖為一名護士察看檢測結果。(路透)

研究人員說，康州一名60多歲的淋巴腫瘤患者感染新冠病毒超過450天，體內的病毒已突變了好幾次，這是目前所知染疫最久的新冠病患。

耶魯大學研究團隊追蹤各種變種病例時，從這名患者身上找到已經滅絕的病毒株；進一步探究，發現他血液中居然有新冠病毒的三種不同的變異種病毒株，說明這些病毒株還會再突變。

這位目前所知染疫最久的案例，就是病毒先在免疫系統薄弱病患體內突變，再感染其他人的最佳證據。

這項研究在接受研究同儕檢視之際，先刊載在MedRxiv的網路版。

康州追蹤新冠病毒變種的基地就在耶魯大學，研究人員發現，已在世上絕跡了好一陣子的B.1.517變種病毒株，去年仍在康州流傳。該變種的傳播可溯源於同一名病患，感染者都是「長期新冠病患」，陽性檢測至少已471天，2日報告刊出當天，帶原病患的檢測仍為陽性。

研究人員又發現，這些長期染疫者體內病毒突變之快速與頻繁，皆非一般染疫者可比，速度雙倍於後者，截至目前，已突變成三種截然不同的毒株。

他們在研究報告中寫道，長期染疫患者加速新冠病毒的演化與多樣化，Omicron、Delta和Alpha等基因結構不同的變種，可能就是這樣來的。

本研究的案例是第一批長期新冠病患研究案例中的一個，也是染疫期最長的一個。

一般的「長期新冠」患者是指檢測已轉陰性，而症狀仍在的病患，但這份研究報告的案例不同，不但症狀長期以來一直不斷，且檢測都是陽性，適足證明免疫力低弱的人，是病毒變種的最佳環境。

去年英國醫生也發現一名罹患淋巴惡性腫瘤的新冠病患，體內病毒迅速突變，最後病逝。此一發現引出新的理論：新冠病毒能夠創造出可以避過抗體、保留基因碼的變種病毒。此後，出現幾個原罹癌症等重症的病患染後病毒迅速突變的案例。

目前無法確知多少染疫者體內的病毒在快速突變，病毒一旦找上可以迅速突變的宿主，專家也難以阻擋其突變。

檢測 耶魯大學 變種病毒

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