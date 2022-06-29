牧師賣假貨 意外查出華人教會「為中美犯罪集團洗錢」

聯邦調查人員在循線調查一起仿冒名牌案的過程中，發現名為World Olivet Assembly的華人教會組織，疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。(圖擷自World Olivet Assembly網站)

新聞周刊(Newsweek)27日報導，聯邦調查人員在調查仿冒名牌貨的過程中，發現有華人 教會組織疑似為美中兩地犯罪集團洗錢；名為World Olivet Assembly的教會組織，領導人為南韓出生的72歲男子張在亨(David Jang)。

2019年，北卡羅來納州 華人牧師藍建剛(JianGang "Frank" Lan，音譯)因持有數千條仿冒卡地亞(Cartier)手環，並在臉書(Facebook)、Craigslist等社群網站販售而被捕且遭起訴。報導指出，若以真品價格估計，整批商品市值超過2400萬元，創下北卡史上破獲仿冒品最高價值案件。

根據法院紀錄，北卡特別檢察官普特尼(Michael Putney Jr)指出，藍建剛交保期間於2021年潛逃回中國；他的辯護律師蘇茲耶斯基(Matthew Suczynski)說，藍建剛未能返美是因為受中國防疫規定限制，「他非常希望為自己辯護，對於所有指控都辯稱清白，也期待上法庭說明一切」。北卡羅來納州法官27日對藍建剛發布緝捕令。

報導指出，藍建剛販賣仿冒名牌案，後來因為國土安全調查局(HSI)對為加州偉仁大學(Olivet University)啟動聯邦調查，發現藍建剛與World Olivet Assembly有關。張在亨個人資料登記紀錄顯示為World Olivet Assembly創辦人，也是偉仁大學創辦人。

報導指出，藍建剛在北卡參加山鹿園教會(Deer Park Church)，是由張在亨身邊最資深的親信之妻所創辦。

偉仁大學發言人對新聞周刊證實藍建剛是畢業校友，但發言人在聲明中表示，校方對於調查案件毫無所悉，案件與學校無關聯。

新聞周刊報導，現任及前任聯邦司法官員指出，藍建剛被懷疑進行「以貿易為基礎的洗錢」，洗錢密謀與中國有關。美國聯邦緝毒署(DEA)前任特別行動小組負責人馬爾茲說，這起案件出現了毒品集團從事洗錢活動時的所有特點。

2018年，張在亨數名親信及事業夥伴遭曼哈頓區域檢察官指控詐騙 、洗錢等罪名後認罪。偉仁大學安扎(Anza)校園2021年4月遭到國土安全部調查人員搜查；新聞周刊報導，官員透露，這次搜查行動與正在調查中的簽證詐騙、走私勞工、洗錢等犯罪有關。