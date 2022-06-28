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電池原料漲 電動車平均售價比去年貴22%

編譯徐薏茹╱綜合27日電
由於供應鏈受阻，電池等重要零件缺貨，成本上升，車廠抬高多款電動車售價。圖為福特「野馬」電動車正在充電。(美聯社)
由於供應鏈受阻，電池等重要零件缺貨，成本上升，車廠抬高多款電動車售價。圖為福特「野馬」電動車正在充電。(美聯社)

過去幾個月，特斯拉(Tesla)、福特(Ford)、通用(GM)、Rivian、路西德汽車(Lucid Group)等車商紛紛提高部分電動車款的售價。

伯恩斯坦研究機構(Bernstein Research)指出，今年特斯拉最暢銷的Model Y電動休旅車Performance版售價已上漲三次，標價共增加9%。

知名市調機構J.D Power數據顯示，美國5月電動車平均售價比前一年上升22%；同一時期，傳統內燃機汽車的平均售價上升14%。

電動車公司表示，提高售價是因應近來電池原料售價上漲，根據諮詢公司AlixPartners的資訊，自疫情爆發後，目前電動車最貴的原料如鋰、鎳、鈷的售價幾乎翻一倍。

分析師指出，原料售價上漲可能使推廣電動車的工作更複雜；電動車的利潤率與石油汽車相比相對較小，早在近期通貨膨脹以前，電動車大型電池的成本就相當高，高達汽車總成本的三分之一。

瑞士信貸銀行集團(Credit Suisse)分析師萊維(Dan Levy)本月在一份投資者報告提到，為了維持發展，汽車公司得和原料製造商密切合作，以確保供應並控制成本，如特斯拉、通用等車商已與原料廠商簽訂直接供應的相關合約。

萊維表示，假使原料成本最終下降，車商可能需要減低售價，以維持早期採用者(early adopters)之外的需求。

汽車商高層表示，目前並不擔心售價上漲會影響消費者對電動車的興趣。消費者對現在上市的車款需求比許多公司預期的還要強勁，某些新電動車款已累積上萬筆預訂單。

儘管如此，近幾個月電動車銷售僅占美國總體銷售5%左右，J.D Power分析師表示為了向大眾消費者推廣，汽車產業仍得設法讓電動車的售價更親民。

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